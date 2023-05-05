"Путина могут "слить": Жданов рассказал, как Россия ответит на пылающие башни в Кремле

Россия способна собрать десяток ракет и десяток "шахедов", но не более того, уверен эксперт.

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Взрыв в Кремле, Олег Жданов / Коллаж Главред, фото: скриншот, YouTube

Россия не сможет подготовить весомый ответ на удар беспилотников по Кремлю, считает полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он отметил, что момент атаки был очень удачно подобран, потому "нам, в принципе, особо нечего ждать от России".

"Ведь две серии ракетных ударов она совсем недавно провела, а на третью у нее уже не хватило ракет, потому нас бомбанули "шахедами", да и то всего двадцатью", - отметил эксперт.

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По его словам, может быть, Россия наскребет десяток ракет и десяток "шахедов", но не более того.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

"Впрочем, вполне может быть, что Россия вообще проглотит этот удар. Если будет так, значит, я прав в том, что оппозиционные силы приняли решение "слить" Путина и дают ему утонуть в собственноручно заваренной каше", - подытожил эксперт.

Удар беспилотников по Кремлю

В стране-агрессоре России 3 мая обвинили Украину в, дескать, "попытке нанести удар по резиденции Путина и покушении на главу России".

В Сети появилось видео, как неизвестный беспилотник залетел на территорию кремлевской резиденции Путина и нанес по ней удар. Кремлевский рупор Песков уточнил, что главы РФ на тот момент в здании не было.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отверг возможную причастность Украины к удару по Кремлю.

По словам чиновника, инцидент может указывать на подготовку Москвы к масштабному теракту или же указывать на активизацию работы российского подполья.

Позже президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не атаковал ни Кремль, ни Путина. Как полагает Зеленский, обвинение в адрес Украины – сигнал отсутствия побед РФ на поле боя и провала плана, направленного на оккупацию украинского государства.

Смотрите видео о том, как неизвестный беспилотник нанес удар по Кремлю:

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