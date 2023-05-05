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В России отменят большинство парадов к 9 мая, прикрывшись ударом БПЛА по Кремлю – ISW

Андрей Ганчук
5 мая 2023, 08:54 обновлено 5 мая, 09:02
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Агрессору России нечего показать на парадах 9 мая, поскольку большая часть ее военной техники либо в Украине, либо уничтожена, пишут аналитики.
Кремль, войска РФ
Россия отменяет парады к 9 мая, чтобы скрыть деградацию своей армии - Институт изучения войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Власти страны-оккупанта России уже отменили парады к 9 мая в 21 городе и захваченном Крыму либо без формального обоснования, либо под предлогом безопасности. Удар по Кремлю, скорее всего, станет еще одним поводом для отмены мероприятий. Парадов не будет, потому что большая часть передовой военной техники на войне против Украины или там же была разбита. К тому же россияне на парадах могут показать негативную реакцию на большое количество потерь оккупантов в ходе боевых действий. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW со ссылкой на российские источники говорится о том, что на территории РФ в 21 городе и оккупированном Крымском полуострове уже отменили парады к 9 мая. В одних городах под предлогом безопасности, в других и вовсе не стали объявлять решение публично.

Как полагают аналитики, удар беспилотника по Кремлю также станет поводом для отмены парадов.

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В Институте изучения войны считают, что Россия, отменяя парады, пытается скрыть деградацию своих вооруженных сил, поскольку из военной техники ей особо нечего показать на мероприятиях. Большинство передовой техники либо в Украине, либо уже уничтожена в ходе развязанной Москвой войны.

Также американские специалисты предположили, что Москва надеется не допустить проявлений негативной реакции россиян на большие потери своих войск в Украине.

Удар беспилотников по Кремлю

В стране-агрессоре России 3 мая обвинили Украину в, дескать, "попытке нанести удар по резиденции Путина и покушении на главу России".

В Сети появилось видео, как неизвестный беспилотник залетел на территорию кремлевской резиденции Путина и нанес по ней удар. Кремлевский рупор Песков уточнил, что главы РФ на тот момент в здании не было.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отверг возможную причастность Украины к удару по Кремлю.

По словам чиновника, инцидент может указывать на подготовку Москвы к масштабному теракту или же указывать на активизацию работы российского подполья.

Позже президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не атаковал ни Кремль, ни Путина. Как полагает Зеленский, обвинение в адрес Украины – сигнал отсутствия побед РФ на поле боя и провала плана, направленного на оккупацию украинского государства.

Смотрите видео о том, как неизвестный беспилотник нанес удар по Кремлю

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