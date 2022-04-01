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"Пытались убежать от войны": Житомирская трасса усеяна трупами расстрелянных украинцев

1 апреля 2022, 14:32

Людей, которые пытались сбежать от войны, просто убивали на трассе.

война, дорога
Война в Украине / Reuters

ВСУ взяли под контроль Житомирскую трассу 31 марта. Хоть и оккупанты, которые готовы были атаковать Киев отступили, устроили там настоящие зверства.

Российские войска оставили после себя разбомбленные дома и обстрелянные авто. Людей, которые пытались сбежать от войны, просто убивали на трассе.

Как сообщает ТСН, на трассе остались десятки единиц сожженной техники и десятки тел мирных жителей.

"Стоянка, Капитановка полны разбитых многоэтажек, супермаркетов. В селе Мила сожженные автомобили прямо на дороге, изуродованные отбойники, поломанные деревья и человеческие тела", - говорится в сообщении.

По словам журналистов, на Житомирской трассе очень много мертвых людей, которые пытались скрыться от войны, но им это сделать не удалось.

"Некоторые люди, очевидно, еще успевали выйти из автомобиля, их тела лежат рядом, другие остались в салонах. На обочине виднеется горка, присматриваемся – тела людей лежат друг на друге", - сообщает ТСН.

Рядом украденные из соседней автозаправки стулья, продукты.

"Пище из заправки, которую они растащили, также их сухпаи, блиндажи", — говорят бойцы.

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Украинские бойцы показывают трофеи, теперь у них есть противотанковое оружие. А еще документы оккупантов — они так убегали, что теряли их прямо в лесу.

Кроме того, оккупанты бросили в лесу десятки ящиков с патронами.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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