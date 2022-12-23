'Работаем ради победы': Зеленский вернулся в Киев и опубликовал видео из своего кабинета

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев после визита в США и приступил к выполнению своих обязанностей.
Видео из своего кабинета глава государства опубликовал 23 декабря в Telegram.
"Я в кабинете. Работаем ради победы. Всем хорошего дня, всех победим", - сказал он.
Визит Зеленского в США
Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился в свой первый официальный визит после масштабного вторжения войск России в нашу страну. Президент в США встретился с главой Белого дома Джо Байденом.
После встречи с глазу на глаз лидеры обеих стран провели совместную пресс-конференцию.
Также Зеленский выступил в американском Конгрессе на специальном совместном заседании членов Палаты представителей и Сената в поддержку демократии.
Основные заявления Зеленского в Конгрессе:
- "Это битва не только за жизнь, свободу и безопасность украинцев или любого другого народа, который Россия стремится покорить. Это битва за то, кто победит в умах следующих поколений свободного мира";
- "Нам надо больше ваших "Патриотов", чтобы можно было остановить российский террор против наших городов";
- "Украина никогда не просила и не просит, чтобы американские солдаты воевали на нашей земле вместо нас";
- "Битва за Бахмут определит, как будут развиваться события".
По пути домой после визита в США Зеленский провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой в Жешуве. Во время разговора главы государств подвели итоги 2022 года, принесшего чрезвычайно сложные исторические вызовы из-за полномасштабной войны, которую 24 февраля начала Россия против Украины. Также Зеленский поблагодарил Дуду за мощную поддержку украинцев со стороны Польши и ее граждан.
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