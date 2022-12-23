'Работаем ради победы': Зеленский вернулся в Киев и опубликовал видео из своего кабинета

Президент Владимир Зеленский 21 декабря впервые с начала полномасштабного вторжения России выезжал за пределы страны. Он посетил США и уже вернулся домой.

Владимир Зеленский вернулся в Киев / Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев после визита в США и приступил к выполнению своих обязанностей.

Видео из своего кабинета глава государства опубликовал 23 декабря в Telegram.

"Я в кабинете. Работаем ради победы. Всем хорошего дня, всех победим", - сказал он.

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился в свой первый официальный визит после масштабного вторжения войск России в нашу страну. Президент в США встретился с главой Белого дома Джо Байденом.

После встречи с глазу на глаз лидеры обеих стран провели совместную пресс-конференцию.

Также Зеленский выступил в американском Конгрессе на специальном совместном заседании членов Палаты представителей и Сената в поддержку демократии.

Основные заявления Зеленского в Конгрессе:

"Это битва не только за жизнь, свободу и безопасность украинцев или любого другого народа, который Россия стремится покорить. Это битва за то, кто победит в умах следующих поколений свободного мира";

"Нам надо больше ваших "Патриотов", чтобы можно было остановить российский террор против наших городов";

"Украина никогда не просила и не просит, чтобы американские солдаты воевали на нашей земле вместо нас";

"Битва за Бахмут определит, как будут развиваться события".

По пути домой после визита в США Зеленский провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой в Жешуве. Во время разговора главы государств подвели итоги 2022 года, принесшего чрезвычайно сложные исторические вызовы из-за полномасштабной войны, которую 24 февраля начала Россия против Украины. Также Зеленский поблагодарил Дуду за мощную поддержку украинцев со стороны Польши и ее граждан.

Другие новости: