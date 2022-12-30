Работает ПВО: Россия атаковала дронами-камикадзе три области

По предварительной информации было сбито 10 ударных беспилотников, но данные не окончательные.

Россия атаковала дронами-камикадзе три области / скриншот YouTube

Российские оккупанты ночью, 30 декабря, в очередной раз атаковали Киевскую, Запорожскую и Днепропетровскую области дронами-камикадзе.

Силы обороны сбили 10 ударных дронов врага в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в ОК "Восток".

"Ночью авиацией и зенитными ракетными подразделениями ПвК "Восток" во взаимодействии с противовоздушной обороной Сухопутных войск уничтожено 9 БПЛА типа Шахед и 1 Марлин в Днепропетровской и Запорожской областях", - говорится в сообщении.

Также российские дроны были замечены в небе над Киевской областью - там тоже отработало ПВО.

Глава ОВА Алексей Кулеба уточнил, что Россия снова целилась по объектам инфраструктуры на Киевщине. Однако Силы ПВО отбили беспилотники и, предварительно, попаданий нет.

"На местах сбития работают экстренные службы", – добавил Алексей Кулеба.

Ракетный удар по Украине

Утром 29 декабря Россия массированно атаковала Украину ракетами. Во многих городах произошли сильные взрывы. В частности, взрывы прогремели в Харькове, Одессе, Львове. Во многих городах сработала противовоздушная оборона.

В Киеве обломками сбитых ракет были повреждены два частных дома в Дарницком районе. Также повреждено промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе. Есть пострадавшие.

Как отметил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, российские захватчики на каждую массированную ракетную атаку по Украине тратят примерно по 300-400 миллионов долларов. Однако существенных преимуществ для себя они все равно не могут достичь таким образом.

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