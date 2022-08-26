Раньше был полицейским: в Бердянске подорвали замначальника "ГАИ"

Колесников еще год назад был обычным патрульным в полиции Бердянска.
В оккупированном Бердянске, Запорожской области, произошел очередной взрыв. На этот раз пытались подорвать замначальника так называемой "Государственной автоинспекции".
Как сообщает в Telegram оккупационная "мэрии", инцидент произошел возле оздоровительного центра "Криворожский горняк". По предварительным данным, пострадал замначальника так называемой "ГАИ" Александр Колесников.
"Он доставлен в городскую клиническую больницу с осколочными ранения, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Детали происшествия уточняются", - добавили в оккупационной администрации.
Отметим, из открытых источников известно, что Колесников еще год назад был обычным патрульным в полиции Бердянска.
Как сообщал Главред, 17 августа в центре оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв возле комендатуры оккупантов.
Также сообщалось, что российские оккупанты начали вывозить из Мелитополя свои семьи.
12 августа во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв. В результате в больницу доставили известного коллаборанта Олега Шостака, который был одним из руководителей избирательного штаба "Единой России" и главой пропагандистского отдела работы со СМИ.
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