Решение для остановки войны нужно искать на мировом уровне – Зеленский

Украина обязательно должна деоккупировать Крым, ведь без этого не будет мира, подчеркнул украинский президент.

Решение для остановки войны нужно искать на мировом уровне, заявил Зеленский/ Офис президента Украины, 43 ОАБр ім. гетмана Тараса Трясило

Решение для остановки войны в Украине стоит искать на мировом уровне. Нужно поддерживать суверенитет и территориальную целостность каждой страны.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью ВВС. Он обратился к россиянам и отметил, что для завершения войны российские оккупанты должны покинуть территорию Украины и вернуться в РФ.

"Это означает: если мы действительно хотим остановить войну, то мы должны найти решение на мировом уровне... Необходимо поддерживать всё это, суверенитет и территориальную целостность каждой страны. Поэтому, пожалуйста, вы (россияне – ред.) должны вернуться на свою территорию, деоккупировать нашу территорию, всю территорию, которая была признана миром, включая россию, с 1991 года", – подчеркнул Зеленский.

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В то же время он отметил, что Украина обязательно должна деоккупировать Крым, ведь без этого полноценный мир невозможен.

"Я считаю, что нет. Не будет нормального мира для Украины, украинцев, Европы, мира (без деоккупации Крыма – ред.)", – сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский также заявил, что цель российского диктатора Владимира Путина не изменилась – глава Кремля до сих пор хочет захватить Киев. Однако президент Украины убежден, что план диктатора РФ будет таким же провальным, как и год назад.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Силы обороны Украины с точки зрения военной логики и при оптимальных условиях способны достаточно быстро освободить захваченный Россией Крым. Всё зависит от нужных объемов оружия и наличия дальнобойных ракет.

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