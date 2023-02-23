Предоставление танков Abrams Украине может растянуться на год: в США сказали, что ускорит поставки

В худшем случае такую технику придется строить "с нуля", в лучшем случае Украине такие танки могут передать страны, которые раньше их покупали в США.

Украина может получить танки Abrams через год и больше, заявили в США/ Википедия

Соединенным Штатам Америки может потребоваться более года для поставки танков M1 Abrams в Украину.

Если сработает худший вариант, то возможно танки для снабжения придется строить "с нуля", что существенно затянет весь процесс. Об этом заявила министр армии США Кристин Вормут, сообщает CNN.

По ее словам, США еще работают над планом предоставления такой техники Украине для защиты от страны-агрессора России.

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Вормут отметила, что Штаты ищут самый быстрый способ передать танки, однако не исключено, что это процесс может затянуться на год или полтора.

"Мы ищем самый быстрый способ доставить танки украинцам. Это не будет вопросом недель, я скажу это. Ни один из вариантов, которые мы рассматриваем, не относится к неделям или двум месяцам. Это более длинные сроки. Но я думаю, что есть варианты менее двух лет, менее полутора лет. Но опять же, мы должны рассмотреть плюсы и минусы каждого из них", – заявила она.

Министр армии США объяснила, что ее страна рассматривает несколько вариантов поставок танков Украине. Один из них – это строительство такой техники "с нуля". Другой вариант предполагает, что танки могут быть переданы другим странам, которые ранее покупали их в Соединенных Штатах. Если сработает второй вариант, это значительно ускорит поставки танков.

Украина получит американские танки Abrams

Президент США Джо Байден 25 января объявил, что Америка приняла решение отправить Украине 31 танк Abrams M1. Украинская армия готовится к контрнаступлению и нуждается в вооружениях. В Вашингтоне надеются, что оружие Запада поможет Киеву освободить оккупированные Крым и Донбасс. Также он добавил, что танки Abrams M1 очень сложны в управлении и эксплуатации. Понадобится время, чтобы подготовить специалистов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Белого дома Джо Байдена за предоставление 31 единицы танков Abrams M1. Украинский гарант считает, что военная помощь позволит Киеву освободить свои территории.

После этого сообщалось, что США могут передать Украине танка M1 Abrams из запасов, хранящихся на складах. Об этом заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун. По его словам, Вашингтон решают, какая модель танка будет лучшей, и будут ли брать их из имеющихся запасов или же будут производить.

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