Подоляк разнес Путина из-за Донбасса и заявил о возможности быстро освободить Крым

Украина может освободить захваченный агрессором Россией Крым раньше, чем оккупированный Донбасс, полагает советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Украине для освобождения Крыма нужны дальнобойные ракеты - Подоляк / Коллаж Офис президента, Википедия

Силы обороны Украины с точки зрения военной логики и при оптимальных условиях способны достаточно быстро освободить захваченный Россией Крымский полуостров. Все зависит от нужных объемов оружия и наличия дальнобойных ракет. Оккупированные Донецкую и Луганскую области нужно освобождать максимально жестко, чтобы проучить российского директора Владимира Путина. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью DW он рассказал о том, что Крым, по логике военных действий, которые сейчас происходят, освободить легче, чем Донбасс.

По словам чиновника, оккупированные Донетчину и Луганщину нужно освобождать максимально жестко, чтобы проучить Путина.

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"Логика войны такова, что возможность освободить Крым абсолютна. И как можно скорее, даже гораздо быстрее, чем Донецк и Луганск. Хотя мне кажется, что мы должны максимально жестко освободить Донецк и Луганск. Это было бы символично. Чтобы это существо, постоянно выступающее , говорит о "донбасском народе" (вероятно, речь идет о президенте РФ Путине, который употребляет выдуманное словосочетание "народ Донбассса", - ред.), что надо освободить эту территорию. Просто освободить. Чтобы это существо перестало оскорблять слово "Донбасс". Чтобы у него был такой комплекс неполноценности", - объяснил свою позицию Подоляк.

Также он уточнил, что освободить захваченный Крым с оперативно-тактической точки зрения можно достаточно быстро, если будут правильные условия. Одно из них – наличие дальнобойных ракет, которые позволят достать оккупантов в Крыму повсюду.

"Опять же, это как будут запланированы наши контроперации, это объемы оружия и возможность достичь везде на полуострове Крым ракетами ATACMS", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Возвращение Крыма в Украину

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес ранее заявил, что ВСУ нужно освободить Крым. По его словам, пока оккупированный полуостров будет находиться под незаконным контролем России, Украине грозит военная опасность и неспособность восстановить свою экономику. По его мнению, для освобождения Крыма украинским войскам нужны дальнобойные ракеты.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что освобождение Крыма неизбежно. По данным военной разведки, после зверств российской армии против украинцев на полуострове стали меняться настроения даже среди тех, кто раньше был ярым сторонником РФ.

Бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука полагает, что, наоборот, Донецкую и Луганскую области будет легче освободить, чем Крым.

По его мнению, Крым – довольно-таки сложная территория, на которую будет тяжело зайти.

Наступление России: