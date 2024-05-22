РФ будет использовать окно возможностей в ближайшие 1,5 месяца: Свитан предупредил об опасности

Страна-агрессор Россия попытается использовать окно возможностей в ближайшие 1,5 месяца, пока в Украину не поступит полностью военная помощь от Запада.
Российские оккупанты понимают, что их движение на фронте прекратится после получения Украиной западного оружия и самолетов. Такое мнение высказал полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан в интервью Главреду.
"Это окно возможностей, которое Россия будет использовать. И сейчас россияне выложатся на полную катушку, поскольку понимают, что заход вооружений и самолетов в Украину прекратит любое их движение. Российские войска попытаются добежать максимально вглубь нашей территории в сторону запада Донбасса и воткнуть где-то какое-то древко с надписью "Здесь был Вася"", - сказал Свитан.
По его словам, это делается для того, чтобы потом с помощью Китая попытаться посадить украинское военно-политическое руководство решать вопрос политическим путем.
"Россия попытается максимально всё заграбастать, а потом предложит мириться", - отметил военный эксперт.
Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал, что будет с войсками России до конца года:
Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
Война в Украине - последние новости
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в Сумах и Харькове могут появиться Patriot. Президент раскритиковал Запад за отсутствие оперативности в помощи Украине.
Также ранее в ISW раскрыли планы оккупантов и отметили, что РФ накапливает войска возле Сумщины. Группировка ВС РФ в Курской области насчитывает от 9 до 10 тысяч человек.
Напомним, в Госдепе США сказали, какого окончания войны в Украине они ожидают. Представитель Госдепа подчеркнул, что позиция США относительно того, кого они хотят видеть победителем в этой войне, является четкой.
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