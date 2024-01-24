РФ накапливает силы и ждет нужной погоды: майор рассказал о планах оккупантов

Пока что масштабных наступательных действий армии РФ не наблюдается. Идут локальные бои по всей линии фронта.

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ВСУ ежедневно уничтожают то число оккупантов, которое РФ мобилизирует / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман прокомментировал недавнюю статью немецкого издания Bild, в которой говорилось о том, что в феврале 2024 года Россия проведет мобилизацию, к июню отбросит украинские войска назад, а уже во второй половине года проведет гибридную атаку на восточный фланг НАТО.

"Я не хочу обижать Bild, но все-таки это "желтая пресса". Они часто публикуют материалы провокационного характера, чтобы привлечь внимание людей. Нельзя сказать, что журналисты этого издания пишут неправду, однако они порой сосредотачиваются на каком-то акценте и раздувают его так, будто бы это главная составляющая определенной информации", - сказал Гетьман в интервью Главреду.

По его словам, действительно была информация о том, что россияне будут пытаться зимой осуществить масштабные наступательные действия.

"Их зимние планы стали известны еще летом прошлого года. Зима наступила, но пока масштабных наступательных действий не наблюдается. Идут локальные бои по всей линии фронта: в районе Купянска, Авдеевки и на других участках. Впрочем, это нельзя назвать мощным наступательным ударом", - считает он.

Майор запаса ВСУ добавил, что оккупанты способны усилить свои наступательные действия.

"Они подтягивают резервы, доукомплектовывают и формируют подразделения, которые понесли потери. Причем пополняются резервы не теми, кого недавно мобилизовали, а опытными военными, которым давали передохнуть. По разным оценкам, россияне ежемесячно мобилизуют 20-40 тысяч человек, то есть примерно тысячу человек в день. Почти такое же количество российских оккупантов мы ежедневно уничтожаем", - рассказал он.

Гетьман считает, что страна-агрессор ждет оптимальных погодных условий.

"Примерно во второй-третьей декаде января – первой декаде февраля, когда наступает самое холодное время года, почва может промерзнуть до 30 сантиметров. Это позволит двигаться на тяжелой технике – танках и бронированных машинах. Россияне накапливают силы, что свидетельствует об их намерениях совершить определенные действия. Посмотрим", - добавил он.

Смотрите видео - Интервью Алексея Гетьмана Главреду:

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Статья Bild о нападении России на НАТО

Германия готовится к отражению гибридной атаки на восточный фланг НАТО, написали журналисты Bild со ссылкой на секретный документ Минобороны ФРГ. Согласно сценарию, Россия атакует страны Балтии, а большая война между Москвой и Альянсом будет в мае-июне 2025 года.

В России разразились оскорблениями в ответ на материал Bild – спикер МИД РФ Захарова назвала эту информацию "гороскопом". Также она предположила, что материал готовили в Министерстве иностранных дел Германии.

В Альянсе сделали заявление о статье Bild – в коллективном блоке безопасности Запада сказали, что сценарий является учебным. В таких случаях всегда используют придуманный вариант. Однако подобные учения проверяют военные возможности стран в той или иной сферах.

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