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РФ наращивает влияние в регионе: Данилов рассказал, сколько россиян переселили в оккупированный Крым

27 декабря 2021, 15:49
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Кремль пытается увеличить свое влияние на оккупированном полуострове.

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РФ пытается увеличить влияние в оккупированном Крыму / УНИАН

Россия переселила на территорию временно оккупированного Крыма уже более 600 тысяч своих граждан.

Таким образом страна-агрессор пытается создать плацдарм для влияния в регионе. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет "Крым. Реалии".

"Там идет полностью сейчас перевооружение. Там постоянно проходят учения. Максимум, по данным нашей разведки, они уже завезли туда более 600 тысяч граждан РФ, заселили территорию Крыма", – отметил Данилов.

В то же время, по данным правоохранителей, исследовать демографический состав на полуострове сейчас очень сложно. Прокуратура Автономной Республики Крым совместно с экспертами работают над разработкой методик, которые помогут определить, сколько россиян переселили на полуостров после оккупации.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает стягивать военные силы к границам украинского государства и в оккупированный Крым. На новых спутниковых снимках видно, что на полуостров россияне завезли сотни БТРов, танков, самоходной артиллерии и средств ПВО.

Также ранее сообщалось, что Лукашенко признал Крым российским и анонсировал поездку на полуостров. Белорусский президент отметил, что его поездка в Крым будет означать его признание захваченного полуострова российской территорией.

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