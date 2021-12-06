Нападение с Беларуси или Донбасса и коридор в Крым: эксперт назвал сценарии удара по Украине

Россия может попытаться пойти в атаку на военную группировку ВСУ на Донбассе – эксперт / Reuters

РФ может запустить сценарий военной операции против Украины по трем направлениям – на Донбассе, юге страны и со стороны Беларуси. Генеральный штаб России ставит перед собой именно такие цели, и Киеву следует готовиться к различным ситуациям. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кочевенко.

"Первое - это эскалация в зоне проведения Операции Объединенных сил и попытки окружить и разгромить нашу группировку собственно там, потому что там присутствуют наиболее боеспособные части Вооруженных сил Украины", - рассказал он в эфире телеканала Украина 24.

Читайте такжеПутин разразился ультиматумом Украине по войскам России у границ и пригрозил "ответным" ударомПо мнению специалиста, если Москве все-таки не удастся реализовать первый вариант, то второй целью станет оккупация российскими войсками южных регионов, чтобы пробить коридор в оккупированный Крым.

Как полагает эксперт, третий сценарий предусматривает атаку уже с территории республики Беларусь, однако не в направлении Киева. Скорее, речь идет о маршруте в направлении Львова, поскольку инфраструктура региона позволяет провести отсечение Украины.

"И третий этап - это атака с территории Беларуси, но не в направлении Киева. Там это достаточно непросто сделать географически, а в направлении Львова, где значительно лучшая инфраструктура, которая это позволяет, и таким образом отсечение Украины. С одной стороны, уже отсекли с юга, я имею в виду с Черного моря. С другой стороны, в этом направлении отсечение от возможной помощи и поддержки наших западных союзников", - добавил Юрий Кочевенко, подчеркнув, что именно такие задачи, как считает он, ставит перед собой Генштаб России.

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Войска РФ у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico в начале ноября опубликовали статьи, в которых речь шла о том, что Россия стянула серьезную военную силу к границам Украины.

Посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Киев обеспокоен такой ситуацией. По его словам, власти видят в обстановке подобие ситуации 2014 года, когда Россия оккупировала АР Крым и отдельные районы Донбасса.

Спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что перемещение войск РФ у границ Украины связано с якобы угрозой НАТО. В Москве, дескать, обеспокоены ситуацией и настаивают на переговорах Путина с президентом Байденом.

Кроме того, Песков отметил, что Украина якобы может получить гарантии безопасности от России в случае реализации Минских соглашений.

Журналисты Reuters поговорили с западными и российскими экспертами, после чего пришли к выводу, согласно которому Москва вряд ли пойдет на военную операцию против Киева. Вероятно, военные маневры россиян связаны с демонстрацией "красных линий" Кремля в отношении Украины. При этом российские власти не знают, как далеко может зайти Североатлантический альянс в вопросе поддержки украинского государства.