УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Нападение с Беларуси или Донбасса и коридор в Крым: эксперт назвал сценарии удара по Украине

6 декабря 2021, 07:10
Прослушать новость
Остановить

В Киеве должны быть готовыми к тому, что Москва может пойти на реализацию плана по полномасштабному военному вторжению в Украину, сказал Юрий Кочевенко.

войска РФ
Россия может попытаться пойти в атаку на военную группировку ВСУ на Донбассе – эксперт / Reuters

РФ может запустить сценарий военной операции против Украины по трем направлениям – на Донбассе, юге страны и со стороны Беларуси. Генеральный штаб России ставит перед собой именно такие цели, и Киеву следует готовиться к различным ситуациям. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кочевенко.

"Первое - это эскалация в зоне проведения Операции Объединенных сил и попытки окружить и разгромить нашу группировку собственно там, потому что там присутствуют наиболее боеспособные части Вооруженных сил Украины", - рассказал он в эфире телеканала Украина 24.

Читайте такжеПутин разразился ультиматумом Украине по войскам России у границ и пригрозил "ответным" ударомПо мнению специалиста, если Москве все-таки не удастся реализовать первый вариант, то второй целью станет оккупация российскими войсками южных регионов, чтобы пробить коридор в оккупированный Крым.

Как полагает эксперт, третий сценарий предусматривает атаку уже с территории республики Беларусь, однако не в направлении Киева. Скорее, речь идет о маршруте в направлении Львова, поскольку инфраструктура региона позволяет провести отсечение Украины.

"И третий этап - это атака с территории Беларуси, но не в направлении Киева. Там это достаточно непросто сделать географически, а в направлении Львова, где значительно лучшая инфраструктура, которая это позволяет, и таким образом отсечение Украины. С одной стороны, уже отсекли с юга, я имею в виду с Черного моря. С другой стороны, в этом направлении отсечение от возможной помощи и поддержки наших западных союзников", - добавил Юрий Кочевенко, подчеркнув, что именно такие задачи, как считает он, ставит перед собой Генштаб России.

Реклама

Смотрите видео ТСН – разведка НАТО перехватила российский план по вторжению в Украину

Войска РФ у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico в начале ноября опубликовали статьи, в которых речь шла о том, что Россия стянула серьезную военную силу к границам Украины.

Посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Киев обеспокоен такой ситуацией. По его словам, власти видят в обстановке подобие ситуации 2014 года, когда Россия оккупировала АР Крым и отдельные районы Донбасса.

Спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что перемещение войск РФ у границ Украины связано с якобы угрозой НАТО. В Москве, дескать, обеспокоены ситуацией и настаивают на переговорах Путина с президентом Байденом.

Кроме того, Песков отметил, что Украина якобы может получить гарантии безопасности от России в случае реализации Минских соглашений.

Журналисты Reuters поговорили с западными и российскими экспертами, после чего пришли к выводу, согласно которому Москва вряд ли пойдет на военную операцию против Киева. Вероятно, военные маневры россиян связаны с демонстрацией "красных линий" Кремля в отношении Украины. При этом российские власти не знают, как далеко может зайти Североатлантический альянс в вопросе поддержки украинского государства.

viber
новости России Юрий Кочевенко новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Нападение с Беларуси или Донбасса и коридор в Крым: эксперт назвал сценарии удара по Украине». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Принесет замужество и кучу денег: как заставить цвести долларовое дерево - простой способПринесет замужество и кучу денег: как заставить цвести долларовое дерево - простой способ Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 с грибами: готовить всего 7 минутВкуснейшая закуска на Новый год 2022 с грибами: готовить всего 7 минут Самый красивый маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, который пленит всех вокругСамый красивый маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, который пленит всех вокруг Лунный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Стрельцам – сомнительные предложения, Девам – удача в деньгахЛунный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Стрельцам – сомнительные предложения, Девам – удача в деньгах Новая почта меняет условия доставки посылок и документов: как и когда изменятся тарифыНовая почта меняет условия доставки посылок и документов: как и когда изменятся тарифы
07:45

Торжественные "лобзания в дёсны" между кремлёвскими дрессировщиками и их подчинёнными

07:38

Продают мясо без мяса: эксперты выяснили, как выбрать качественную тушенкуВидео

07:10

Нападение с Беларуси или Донбасса и коридор в Крым: эксперт назвал сценарии удара по УкраинеВидео

06:36

Омикрон может быть менее опасным, чем Дельта - главный инфекционист СШАВидео

06:28

В России можно четко зафиксировать переход к фашизоидному управлениюмнение

Реклама
06:01

Немного дикий, но очень интересный принт зебра вернулся в моду на зиму 2022ФотоВидео

05:31

Украину заморозит до -30°: синоптик дал ледяной прогноз и назвал срокиВидео

05:02

Угроза оккупации Украины и газовый удар по Европе: эксперт объявил об опасной ситуацииВидео

04:47

С днем Вооруженных Сил Украины – открытки, картинки и поздравления защитникам

04:22

Попробуйте прямо сейчас: вкуснейший мясной салат на Новый год 2022 Карнавальная маска за 15 минутВидео

03:55

Украинцы активно уезжают на заработки за границу: названа ошеломляющая цифра за 2021 годВидео

03:14

Поздравления с днем ангела Александра в прозе и стихах, душевные картинки именинникам

02:46

В Украине взвинтят цены на водку и пиво: когда ждать рекордной стоимости алкоголя

02:17

Дерзкая Вера Брежнева в одном топе показала пышную грудьВидео

01:45

Эксперты назвали два простых способа для проверки качества сметаны

01:16

Доллар "пробьет потолок": эксперт дал неожиданный прогноз и назвал срокиВидео

00:51

Приметы на 6 декабря: что нельзя делать в день Александра и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня 6 декабря 2021: Девам – хитрость, Весам – потери, Скорпионам - обидыВидео

05 декабря, воскресенье
23:55

Эти действия притягивают бедность: названы три вещи, которые нельзя делать с деньгамиВидео

23:52

Авария на Бурштынской ТЭС оказалась смертельной: погиб машинист

Реклама
23:27

Диетолог назвала самые полезные продукты для диабетиков

23:00

В Киеве таксист высадил пьяных пассажиров за ненависть к украинскому языкуВидео

22:19

"Катастрофическое насилие в Украине": в США объяснили, как предотвратить агрессию РФВидео

22:17

В жуткой аварии погиб отец с детьми, за жизнь матери борются медики

21:55

Коронавирус унес жизнь украинского композитора и музыканта

21:28

Украину стремительно накроет опасная вирусаня эпидемия: названа причина и срокиВидео

21:19

Резников обратился к США, Канаде и Британии из-за возможного нападения РФ

21:01

DZIDZIO признался, как переживает развод под прицелами камер

20:48

Цены на хлеб в Украине взлетят: когда и на сколько придется раскошелитьсяВидео

20:24

Самые красивые новогодние прически 2022, которыми невозможно не очароватьсяФотоВидео

19:54

В Карпатах на снегоходах заблудились трое мужчин: двух уже нашли

19:49

Украинцам светит резкий скачок тарифов: кому газ влетит в копеечкуВидео

19:35

Мракобесие в мозгах неизлечимомнение

19:22

Зимние каникулы: когда и сколько будут отдыхать школьники

19:17

Эпидемиолог предупредила украинцев об опасности из-за нового штамма ОмикронВидео

19:15

Украинцам добавят пенсии: Шмыгаль рассказал, кому и когда ждать прибавкиВидео

19:00

В Минздраве поведали о ситуации с коронавирусом в КиевеВидео

18:33

Чем можно заменить жирный майонез: рецепты вкусных соусов

18:28

Мэр Полтавы опозорился диким заявлением о войне на Донбассе и пожаловался на разрыв с РФ

17:53

Мощный циклон атакует Украину: завалит снегом, дороги превратит в "каток"Видео

Реклама
17:45

Умер знаменитый продюсер и основатель Кинотавра

17:03

Под Николаевом нашли мертвым 9-летнего ребенка: в полиции рассказали, что случилосьВидео

16:54

Обвинения в нарушении границы: Минск грозит Киеву "крайне жесткими действиями"Видео

16:33

Лавров разразился обвинением против Украины по Донбассу и условием в адрес ФРГ и ФранцииВидео

16:24

В Турции ответили на истерику Путина из-за удара Bayraktar на ДонбассеВидео

15:42

Токсичные елки на Новый год: украинцев предупредили об опасностиВидео

15:15

В Украине рухнули цены на самый популярный фруктВидео

14:47

Встречи Байдена и Путина не будет: в Кремле объяснили ситуацию по переговорам лидеров США и РФВидео

14:39

Метели и морозы -15: климатолог назвала дату снежного шторма в УкраинеВидео

14:30

"Мы с Украиной": в ЕС жестко предупредили Россию из-за угрозы вторженияВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять