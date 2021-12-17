Стипендия в 6 тысяч абитуриентам из Крыма и ОРДЛО: кому светят выплаты

Абитуриенты с Донбасса и из Крыма будут получать стипендии во время прохождения реинтеграционных курсов / УНИАН

Кабинет министров принял решение об увеличении стипендий абитуриентам с временно оккупированных Россией территорий Украины.

Абитуриенты с Донбасса и из Крыма будут получать стипендии во время прохождения реинтеграционных курсов, сообщила пресс-служба правительства.

Во время прохождения реинтеграционных курсо абитуриентам с временно оккупированных территорий будут выплачивать около шести тысяч гривен стипендии.

По данным правительства, в 2022 году для поступления на реинтеграционные курсы необходимо связаться с высшим образованием и получить приглашение, которое позволит не проходить самоизоляцию или обсервацию в связи с пересечением КПВВ, при пересечении КПВВ показать приглашение и приехать определенному заведению.

Более подробная информация об особенностях проведения реинтеграционных курсов в 2022 году будет опубликована дополнительно на официальном сайте Минреинтеграции и сайте "Введение просто".

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Добавим, что в этом году Минреинтеграции начало программу подготовки, обеспечения и проведения бесплатного обучения на курсах (отделениях) по подготовке к поступлению в государственные учреждения высшего образования абитуриентов с временно оккупированных территорий, которые в текущем учебном году завершили получение полного общего среднего образования.

Напомним, ранее сообщалось о томЮ, что в украинские вузы в 2021 году поступило более 2 тыс. студентов с оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.

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