Законопроект по Донбассу и Крыму, против которого Запад и РФ: Украина не намерена отзывать документ

Украина проводит консультации по внесению изменений в законопроект о переходном периоде - Верещук / УНИАН

Законопроект Об основах государственной политики переходного периода в Крыму и на Донбассе, который резко критикуют в России и не поддерживают на Западе, отозван не будет. Продолжаются консультации по доработке документа с учетом рекомендаций Венецианской комиссии. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам оккупированных территорий Ирина Верещук.

Как сообщает РБК-Украина, она рассказала о том, что отзывать документ из ВР не планируется. В украинском парламенте достаточно механизмов для того, чтобы в законопроект были внесены изменения с учетом предложений Венецианской комиссии.

Читайте такжеПереговоры с "ЛДНР" и статус России: Украина поставила Москве жесткое условие по Донбассу"Проводятся многочисленные консультации с депутатами, экспертами, общественными организациями и международными партнерами. Следовательно, доработка законопроекта будет продолжаться еще некоторое время", - отметила министр.

Также Верещук подчеркнула, что ей неизвестно о существовании каких-либо договоренностей Киева и Запада по вопросу непринятия или блокирования законопроекта о переходном периоде.

Законопроект о переходном периоде в Крыму и на Донбассе

В начале августа в Верховной Раде зарегистрировали проект закона №5844 Об основах государственной политики переходного периода. В документе указано, что на базе закона будут определяться ключевые принципы политики переходного периода в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в автономной республике Крым.

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Главной задачей закона является обеспечение возвращения захваченных территорий под политический контроль Украины и преодоление последствий оккупации со стороны России.

Инициатором законопроекта о переходном периоде выступает Кабинет министров.

В тексте проекта закона речь идет о том, что лица, совершившие тяжкие преступления на оккупированных территориях, не подпадают под амнистию. Речи идет о людях, которые осуществляли такую деятельность в захваченных Крыму и Донбассе.

Президент России Владимир Путин подверг критике данный законопроект. По его словам, если Рада примет закон о переходном периоде в Крыму и на Донбассе, Москва будет рассматривать такое решение как выход Киева из Минских соглашений в одностороннем порядке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против законопроекта по Крыму и Донбассу выступают и на Западе. Как полагает глава государства, Киеву следует отложить документ во избежание обострения конфликта с Россией и обвинений в выходе из "Минска".