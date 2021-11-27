Запад и Россия против нового закона по Донбассу и Крыму: Зеленский предупредил Украину об опасности

Принятие закона о переходном периоде на Донбассе и в Крыму может привести к обострению войны с Россией – Зеленский / Скриншот трансляции пресс-марафона

Западные союзники Киева и Россия не поддерживают законопроект о переходном периоде на Донбассе и в Крыму в его текущей версии. Если Верховная Рада поддержит законодательную инициативу, государство могут обвинить в одностороннем выходе из Минских соглашений. Договоренности, подписанные в Минске, это документ, в котором много ошибок, но пока им нет альтернативы. Не нужно продвигать законопроект, поскольку такие шаги могут привести к обострению конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе своего пресс-марафона он рассказал о том, что существует два вопроса, против которых выступает Запад – это законопроект о переходном правосудии в Крыму и Донбассе, а также применение ВСУ боевых беспилотников в ходе российско-украинского конфликта на Донбассе.Читайте также"В Украине может полыхнуть": у Путина пугают обострением на Донбассе и бегством миллионов украинцев

По его словам, против инициативы по Крыму и ОРДЛО выступает и Россия. В целом, западные союзники и Москва видят в таком законопроекту выход Украины из Минских соглашений.

"Это не только риторика России, это в риторике всех лидеров Европы и не только, которые общаются с президентом РФ. Они считают, что если мы будем голосовать закон о переходном правосудии, он противоречит полностью "Минску", это значит, что Украина в одностороннем порядке выходит из "Минска". И ни у кого из сторон "Нормандии" тогда нет больше обязательств, "Минска" больше не существует по причине решения украинской стороны. Звучит именно так", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что на данный момент не следует продвигать законопроект о переходном периоде в Крыму и на Донбассе, иначе это может привести к обострению конфронтации России и Украины. Минские соглашения содержат множество ошибок, однако других договоренностей пока нет.

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Читайте такжеБитва с РФ, ЧВК Вагнера, "война" с Ахметовым и конфликт с Бутусовым: главное из марафона Зеленского"Здесь не вопрос, что Россия против этого. Мы считаем, что это один из принципов, который может привести к эскалации. Пока на предмет переходного правосудия не очень положительно реагируют и другие наши союзники… Вопрос в том, что мы держимся за этот "Минск". Вы знаете, я его не подписывал и считаю, что там много ошибок. Тем не менее это то, что есть", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Закон о переходном периоде на Донбассе и в Крыму

Летом в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона №5844 Об основах государственной политики переходного периода. В тексте законодательной инициативы отмечается, что закон должен будет определять главные принципы политики переходного периода в отдельных районах Донбасса и в автономной республике Крым. Задача закона – обеспечить возвращение захваченных территорий в состав Украины и преодолеть последствия оккупации России. Законопроект предлагает рассмотреть Кабинет министров.

В тексте законопроекта говорится о том, что лица, которые совершили тяжелые преступления на оккупированных территориях, амнистии не подлежат. Это люди, которые причастны к преступлениям как на захваченном Донбассе, так и в оккупированном Крыму.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что если Рада примет законопроект о переходном периоде на Донбассе и в Крыму, то Москва будет рассматривать такое решение как односторонний выход Киева из Минских соглашений.