РФ нарастила войско и ВПК: оккупанты смогут воевать еще минимум два года - WP

Россия смогла восстановить потери на войне и сейчас в армии оккупантов больше солдат, чем в начале вторжения.

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РФ сейчас имеет больше солдат, чем в начале полномасштабного вторжения / Коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, Минобороны РФ

Российская армия сейчас имеет больше солдат, чем в начале полномасштабного вторжения. Кремль перенастроил экономику на военный лад и может поддерживать наступление как минимум в течение следующих двух лет. Об этом пишет The Washington Роѕт.

По данным издания, Россия нарастила военное производство, пополняя запасы оружия и боеприпасов. Стране-агрессору удалось восстановить свои потери на войне в Украине, перенастроив свою экономику на военный лад. Мощности Кремля работают на повышенной скорости, чтобы произвести или отремонтировать старое оборудование, покупая запчасти в Иране, Китае и Северной Корее.

"Россия не производит много своей современной боевой техники. Но производит гораздо больше более простого оборудования, винтовок, снарядов, массового оружия для массовых солдат", - отметили в материале. видео дня

В последние месяцы западная военная помощь Киеву замедлилась, особенно от США, тогда как РФ активно перевооружала свои силы и обновляла оружие.

Сначала официальные лица США считали, что война в Украине существенно ослабила армию оккупантов. Однако верховный командующий США в Европе генерал Кристофер Дж. Каволи недавно заявил в Конгрессе, что теперь в российской армии больше солдат, чем в начале вторжения, а российские войска "продемонстрировали ускоренную способность учиться и адаптироваться к вызовам на поле боя как тактическим, так и технологическим".

Президент России Владимир Путин утвердил рекордное увеличение военных расходов на 2024 год. Диктатор планирует потратить около 115 миллиардов долларов, что составляет почти треть общего годового бюджета страны. Российские чиновники, в частности министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу, заявили о рекордных показателях военного производства. Сторонники российского диктатора Путина докладывали, что производство бронетехники якобы увеличили в четыре раза, поставки танков в пять раз, а производство беспилотников и артиллерийских снарядов почти в 17 раз.

Аналитики считают, что Россия может производить до 330 танков в год, однако на самом деле производит лишь половину из этой цифры. Как отметили в The Washington Роѕт, РФ смогла отремонтировать около 1140 танков, которые потеряла в 2023 году, убрав пыль и восстановив старую броню, взятую со склада.

Какие потери российских войск за два года войны в Украине? В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - по меньшей мере 100 тыс. оккупантов. По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2700 танков и 5000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными около 350 000 человек.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что оккупанты могут продавить отдельные участки фронта при наличии достаточного количества сил и средств. Однако "обвал фронта" пока маловероятен.

Также председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что российские оккупанты пытаются перехватить инициативу с флангов, особенно в районе Ивановского, Андреевки, Клещеевки. Тимочко добавил, что после оккупации Часового Яра россияне планируют двигаться в северном направлении к Краматорску и Андрушковке, а в южном - к Угледару, Курахово и Покровску, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.

Кроме этого, российское военное командование готовит атаку на города Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск, но город Часов Яр стал преградой для них, поскольку удерживает всю линию фронта. Украинские войска будут вынуждены отступить из Часового Яра в случае отсутствия боеприпасов западного образца.

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