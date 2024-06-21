РФ обстреляла Волчанскую общину: женщина погибла, раненый водитель пешком спасался

Россияне с дрона ударили по автомобилю "Укрпочты". Водитель получил ранения и пешком дошел до украинских защитников, где его забрала скорая.

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Россияне с дрона ударили по автомобилю "Укрпочты" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада

В пятницу, 21 июня, российские оккупанты обстреляли Волчанскую общину в Харьковской области. Из-за вражеского обстрела погибла работница "Укрпочты". Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"В Волчанской общине во время перевоза и доставки пенсий погибла работница передвижного отделения "Укрпочты". Оккупанты совершили преступление сегодня, около 10 часов утра", - рассказал Синегубов.

По его словам, в их машину попал дрон российских захватчиков. Также ранения получил водитель, который сопровождал женщину.

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"Пострадавший пешком дошел до Бугаевки, где его увидели военные и госпитализировали в Харьков", - добавил начальник ОВА.

Синегубов отметил, что сейчас к месту гибели женщины нет доступа из-за интенсивных обстрелов.

Кто такой Олег Синегубов? Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Эвакуация из Волчанска - новости по теме

Напомним, в северной части города Волчанска в Харьковской области, где продолжаются боевые действия, российские оккупанты начали брать гражданских жителей в плен, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Они не позволяли людям эвакуироваться, похищали и сгоняли в подвалы.

Также в Волчанске, куда продвинулись россияне, продолжается эвакуация. Люди ежедневно вынуждены прощаться со своими домами и любимыми животными. В сети появилось видео, где женщина с тяжелыми слезами прощается со своим песиком во время эвакуации.

Как сообщал Главред, 21 мая оккупанты атаковали дроном полицейский автомобиль, который ехал к людям, ожидавшим эвакуации. Вражеский дрон ударил прямо по машине, разбил ее, но правоохранители выжили.

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