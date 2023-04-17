"РФ оказалась в ловушке": Кремль готовится к вечной войне - Фейгин

У страны-агрессора РФ не остается другого выхода – победить они не могут, а проиграть не должны. После Украины они могут воевать с другой страной.

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В РФ будут продолжать сгребать на фронт все новые группы мобилизованных из разных городов РФ / Фото: Минобороны рф, скриншот

Россия будет воевать столько, сколько нужно, как минимум - до поражения РФ. У страны-агрессора просто нет другого выхода. Если Кремль проиграет нынешнюю войну, то воевать россияне могут и дальше, но уже не с Украиной. Об этом в интервью Главреду рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

"У РФ не остается другого выхода – победить они не могут, а проиграть не должны. Эту формулу можно переворачивать как угодно. Потому они действуют, исходя из ситуации ловушки, в которой они оказались, и продолжают войну, потому что иначе власти, которая находится в Кремле, придет конец", - сказал правозащитник.

По словам Фейгина, в РФ будут продолжать сгребать на фронт все новые группы мобилизованных из разных городов РФ. Но ближайшая тактическая задача – собрать какой-то резерв, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ.

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"Ведь если где-то на фронте случится прорыв, его будут затыкать телами. Тем более, что линия фронта протяженная, почти 1300 км, и, очевидно, для ее заполнения нужны миллионы людей, даже не сотни. Другой вопрос, что ситуация может перевернуться одномоментно, потому что успешное контрнаступление ВСУ чревато разными последствиями, прежде всего политическими. То, что народу в России это не нравится, это факт – особого энтузиазма у них не видно. Но люди боятся из-за ответственности, страха за близких, и потому идут на убой, как стадо баранов", - отметил Фейгин.

Когда закончится война в Украине

Военный эксперт, офицер Вооруженных сил Азербайджана Агиль Рустамзаде считает, что война России против Украины завершится в перспективе лета-начала осени или до конца 2023-го года. Все будет зависеть от поставок оружия Западом и сокращения военного арсенала страны-агрессора. Если поставки увеличатся на 10-20%, а у РФ они настолько же сократятся, Украина во второй половине года получит возможность выйти на свои границы 1991 года.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко говоил, что война в Украине может продлиться до лета 2023 года. Причем, по его словам, война закончится не победой Украины, а торжественными похоронами Путина.

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.

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