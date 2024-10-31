РФ оккупировала Селидово и еще два села: в DeepState рассказали, где продвинулся враг

Российские оккупанты продвинулись возле Новоукраинки, в Новодмитровке и Кураховке, рассказали аналитики.

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Россияне захватили Селидово и еще два населенных пункта / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 115 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ

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Россия оккупировала город Селидово, а также села Вишневое и Зоряное

Враг продвинулся возле Новоукраинки, в Новодмитровке и Кураховке

Генштаб ВСУ пока не подтвердил оккупацию населенных пунктов

Российские оккупанты взяли под контроль город Селидово в Покровском районе Донецкой области. Также вражеские силы захватили два села и продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов. Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState.

"Враг оккупировал Селидово, Вишневое, Звездное", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, российские войска продвинулись возле Новоукраинки, в Новодмитровке и Кураховке.

Карта DeepState / Фото: скриншот

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Отчет Генштаба ВСУ

Согласно отчету Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 22:00 на Покровском направлении россияне совершили 26 попыток прорывать оборону ВСУ. Четыре атаки все еще продолжаются.

"С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Сухой Яр, Новогродовка, Вишневое, Крутой Яр и Селидово 22 раза получили жесткий отпор от наших защитников", - отметили в отчете.

На этом направлении враг несет серьезные потери: украинские защитники ликвидировали более 220 российских солдат, из которых 115 - безвозвратно. Также на этом направлении было уничтожено два танка, одну артиллерийскую систему, две единицы автомобильной техники и один беспилотник. Повреждена одна единица автомобильной техники, две боевые бронированные машины и еще одна артиллерийская система.

На Кураховском направлении оккупанты атаковали позиции Сил обороны Украины возле Новоселидовки, Новодмитровки, Ильинки, Максимильяновки, Острого, Елизаветовки, Дальнего, Антоновки, Кураховки, Кременной Балки, Вознесенки и Катериновки. Украинские военные успешно отбили 26 атак, еще 13 боестолкновений до сих пор продолжаются.

В то же время на Времовском направлении наши войска вели оборону вблизи Богоявленки, Максимовки и Новоукраинки. Там было отражено пять атак, одна - продолжается.

Что известно о Селидово / Инфографика: Главред

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Напомним, в Покровске будут блокировать определенные участки города. Начальник городской военной администрации Покровска Сергей Добряк отметил, что критическая инфраструктура разрушена на 80%, поэтому оставаться в городе опасно.

Также соучредитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло сообщил, что ситуация на Покровско-Кураховском направлении остается сложной, но россияне не прорвали фронт. Противник сосредоточил около 120 тысяч военных в этом районе.

Как сообщал Главред, по словам главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, в Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Он подчеркнул, что ситуация является сложной, однако обвала фронта на этом направлении не произошло.

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