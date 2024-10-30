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В ВСУ оценили угрозу обвала фронта на Донбассе и назвали условие отвода войск

Алексей Тесля
30 октября 2024, 19:45
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Можно говорить о сложной обстановке на востоке, пояснил Иван Тимочко.
В ВСУ оценили угрозу обвала фронта на Донбассе и назвали условие отвода войск
ВСУ сдерживают атаки врага / Колаж: Главред, фото: 117 окрема механізована бригада, 3 окрема танкова Залізна бригада

Главные тезисы Тимочко:

  • Угрозы обвала фронта на Донбассе нет
  • Командиры принимают решение об отводе войск

В Донецкой области продолжаются тяжелые бои уже 2 года, там большие разрушения и максимальное скопление вражеских сил, при этом обстановка сложилась сложная, и она угрожает обороне, заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

В то же время обвала фронта на этом направлении нет, подчеркнул он в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

"Я конечно не генерал, но, как я знаю, посыпался фронт - это когда обрушивается оборона на отрезке 20-30 километров в глубину и ширину, когда войска попадают в окружение, когда мы видим, что враг занимает плацдармы и наступает быстро Мы можем говорить о сложной обстановке, о серьезной угрозе для нашей обороны, о трудностях, с которыми сталкиваются наши военные, но говорить об обвале... ", — сказал украинский офицер.

Вместе с тем собеседник указал на то, что решение об отступлении ВСУ с какого-либо участка фронта принимает старшее военное командование, ориентируясь на конкретную ситуацию.

"Я не видел целых колонн наших пленных военных, которые сдаются в плен, может ли десятки единиц техники, которые враг захватил, или может составы. Если отступают, значит принимается какое-то решение. Решение на уровне ситуации, которая известна старшему командованию и может быть неизвестно среднему звену", — добавил Тимочко.

Кто такой Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ накопила 120 тысяч военных на фронте. На Покровско-Кураховском направлении ситуация для ВСУ остается очень тяжелой, однако россияне не прорвали фронт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Купянском направлении Харьковской области войска страны-оккупанта РФ стремятся максимально закрепиться на левобережном плацдарме, заявил командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

Как сообщал ранее Главред, Силы обороны продолжают успешно сдерживать российские войска на юге. Однако Владислав Волошин сообщил, что на этом участке фронта украинским силам противостоит около 200 тысяч российских оккупантов. РФ распределяет силы по направлениям, оценивая, где больше всего наращиваются их усилия.

Смотрите видео - кремлевские генералы в панике из-за неожиданного удара ВСУ:

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