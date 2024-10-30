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Вучич "тет-а-тет" поинтересовался у Путина насчет прекращения огня: что тот ответил

Яна Ставская
30 октября 2024, 22:54
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От своих намерений захватить Украину Путин не отказался.
Владимир Путин и Александр Вучич
Вучич и Путин говорили об Украине. Что сказал диктатор РФ? / Сайт Кремля, скриншот видео

Главное:

  • Это первый частный разговор Вучича и Путина с февраля 2022 года
  • У Путина "не вызвал интерес" вопрос о прекращении огня

Президент Сербии Александр Вучич рассказал подробности его звонка российскому диктатору Владимиру Путину. Среди прочего, Вучич поинтересовался, готов ли глава Кремля прекратить огонь и пойти на переговоры с Украиной.

Телефонный разговор состоялся накануне саммита БРИКС - Вучичу пришлось извиняться за свое отсутствие на мероприятии, объясняет Bloomberg.

видео дня

Указывается, что это был их первый разговор за последние 2,5 года. Хотя до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Сербии регулярно общался с Путиным на геополитические темы.

Вучич на БРИКС в Казань таки не поехал, а отправил вместо себя четырех министров.

"Потом я спросил у него об Украине", - поделился Вучич в интервью агентству. По его словам, у Путина "не вызвал интерес" вопрос о прекращении огня.

"Все цели "спецоперации" (так Россия трусливо называет войну против Украины, - Главред), как он (Путин) сказал, будут выполнены", - пересказывает реплику российского диктатора Вучич.

Пункты плана победы, план победы Инфографика
План победы Зеленского / Инфографика: Главред

Переговоры с Россией - последние новости

Как писал Главред, сегодня, 30 октября, президент Владимир Зеленский подтвердил готовность пригласить на второй саммит мира Путина с условием, что Запад поможет Украине говорить с позиции силы.

Однако, по словам Зеленского, Путин вряд ли согласится, потому что, по мнению главы государства, российский диктатор не знает, что ему делать после завершения войны.

Власти Украины неоднократно подчеркивали, что Кремль не заинтересован в прекращении огня и готов, в частности из-за нерешительности Запада снять ограничения в применении вооружения по России, захватывать новые территории.

Тем не менее, Москва делает вид, что тоже выступает за "мирное урегулирование конфликта", параллельно создавая альтернативные публичные мероприятия, в том числе саммит БРИКС в Казани, одновременно игнорируя мирные инициативы Киева, а иногда пробуя их сорвать.

Представители военных кругов отмечают, что единственный язык, который понимает Россия, - это оружие.

"Смотрю на линию фронта и думаю - почему РФ должна с нами садиться за стол переговоров? Не понимаю, откуда у людей появилось впечатление, что Россия этого хочет. Хоть и с очень большими потерями, совершенно не такими темпами, как планировалось - но все же понемногу [россияне - неценз.] - продвигаются. Зачем им тогда нас слушать вообще", - написал майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин.

Кто такой Александр Вучич?

Александр Вучич (серб. Александр Вучић, Aleksandar Vučić; род. 5 марта 1970, Белград, Югославия) - сербский политик, государственный деятель, Президент Сербии с 31 мая 2017. До этого был дважды премьер-министром Сербии (2014-2016, 2016-2017), первым вице-премьером (2012-2014), министром обороны (2012-2013) и министром информации (1998-2000). Бывший председатель Сербской прогрессивной партии (до мая 2023).

Политический курс Вучича направлен на евроинтеграцию страны и оставление дружеских отношений с Россией и Китаем. Украинские медиа называют Вучича пророссийским, пишет Википедия.

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