Ответ на переброску войск КНДР: что известно о решении Киева и Сеула

В Южной Корее установили, что северокорейские войска были переброшены в РФ, подчеркнул Ким Ён Хён.

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В Южной Корее решили ответить на переброску войск КНДР / Коллаж: Главред, фото: Facebook/UALandForces, Pexels/aboodi vesakaran, скриншот

Коротко:

Сеул поддерживает отправку военной делегации в Украину

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Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен заявил о поддержке направления в Украину военной делегации аналитиков и наблюдателей для изучения действий частей армии КНДР, которую через страну-агрессора РФ перебрасывают для участия в войне с Украиной.

Как подчеркнул он по итогам переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином в Вашингтоне, Южная Корея ранее направляла группы наблюдателей для изучения опыта ведения боевых действий в других конфликтах.

"Роль этих наблюдателей и аналитиков заключается в изучении тенденций современной войны", — пояснил он, отвечая на вопрос о том, какие функции могла бы выполнять данная группа в Украине.

"Мы установили, что северокорейские войска были переброшены в Россию. Считаю, что это может стать прекрасной возможностью для наших аналитиков и наблюдателей изучить действия и тенденции северокорейской армии", — пояснил он.

По словам южнокорейского министра, возможность изучить характерные тенденции в действиях армии КНДР поспособствует лучшей защите страны.

"Считаю, что отправка наблюдателей и аналитиков на войну России и Украины - очевидная задача для наших военных. Я бы даже сказал, что если мы не отправим наблюдателей или аналитиков, то это будет означать, что мы недобросовестно выполняем нашу работу", — сказал министр.

/ Инфографика: Главред

Что говорят в Офисе президента

В Офисе президента анонсировали новости о том, как развивается сотрудничество Украины и Южной Кореи, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает Укринформ.

"Был телефонный разговор между лидерами двух стран. Республика Корея направляет в Украину свою делегацию. После этого украинская делегация уже отправится в Республику Корея. Для того чтобы координировать усилия, думать над общим ответом, и для того, чтобы усиливать Украину экспертно... На этой неделе как раз формат такого взаимодействия между двумя странами по этому вопросу кристаллизуется. И я думаю, что в конце этой недели или на следующей неделе уже будут какие-то новости относительно того, как идет это сотрудничество", — пояснил Никифоров.

Он также добавил, что реакция мира на привлечение Россией северокорейских военных должна быть жестче, потому что пока она не является конкретной и решительной.

При этом пресс-секретарь президента Украины отметил, что наиболее конкретной является реакция Южной Кореи.

Кто такой Сергей Никифоров? Сергей Сергеевич Никифоров – украинский телеведущий. Пресс-секретарь президента Украины с 9 июля 2021 года, пишет Википедия.

Отправка войск КНДР на войну с Украиной

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о переброске войск КНДР. Глава государства сообщил о переброске 3 тысяч северокорейских военных на российские полигоны, которые близки к зоне боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, когда войска КНДР могут начать воевать против Украины. Часть солдат КНДР уже перебралась ближе к Украине.

Как сообщал Главред, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что через 3-6 месяцев северокорейские военные на стороне РФ будут обкатаны в бою. Это угроза, которую понимает Южная Корея и должно понимать НАТО, потому что именно на страны Балтии в будущем может напасть Россия, усиленная солдатами Северной Кореи.

Смотрите видео - армия КНДР на Донбассе:

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