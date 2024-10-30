Ответ на переброску войск КНДР: что известно о решении Киева и Сеула

Коротко:
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Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен заявил о поддержке направления в Украину военной делегации аналитиков и наблюдателей для изучения действий частей армии КНДР, которую через страну-агрессора РФ перебрасывают для участия в войне с Украиной.
Как подчеркнул он по итогам переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином в Вашингтоне, Южная Корея ранее направляла группы наблюдателей для изучения опыта ведения боевых действий в других конфликтах.
"Роль этих наблюдателей и аналитиков заключается в изучении тенденций современной войны", — пояснил он, отвечая на вопрос о том, какие функции могла бы выполнять данная группа в Украине.
"Мы установили, что северокорейские войска были переброшены в Россию. Считаю, что это может стать прекрасной возможностью для наших аналитиков и наблюдателей изучить действия и тенденции северокорейской армии", — пояснил он.
По словам южнокорейского министра, возможность изучить характерные тенденции в действиях армии КНДР поспособствует лучшей защите страны.
"Считаю, что отправка наблюдателей и аналитиков на войну России и Украины - очевидная задача для наших военных. Я бы даже сказал, что если мы не отправим наблюдателей или аналитиков, то это будет означать, что мы недобросовестно выполняем нашу работу", — сказал министр.
Что говорят в Офисе президента
В Офисе президента анонсировали новости о том, как развивается сотрудничество Украины и Южной Кореи, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает Укринформ.
"Был телефонный разговор между лидерами двух стран. Республика Корея направляет в Украину свою делегацию. После этого украинская делегация уже отправится в Республику Корея. Для того чтобы координировать усилия, думать над общим ответом, и для того, чтобы усиливать Украину экспертно... На этой неделе как раз формат такого взаимодействия между двумя странами по этому вопросу кристаллизуется. И я думаю, что в конце этой недели или на следующей неделе уже будут какие-то новости относительно того, как идет это сотрудничество", — пояснил Никифоров.
Он также добавил, что реакция мира на привлечение Россией северокорейских военных должна быть жестче, потому что пока она не является конкретной и решительной.
При этом пресс-секретарь президента Украины отметил, что наиболее конкретной является реакция Южной Кореи.
Кто такой Сергей Никифоров?
Сергей Сергеевич Никифоров – украинский телеведущий. Пресс-секретарь президента Украины с 9 июля 2021 года, пишет Википедия.
Отправка войск КНДР на войну с Украиной
Ранее президент Владимир Зеленский заявил о переброске войск КНДР. Глава государства сообщил о переброске 3 тысяч северокорейских военных на российские полигоны, которые близки к зоне боевых действий.
Напомним, ранее сообщалось, когда войска КНДР могут начать воевать против Украины. Часть солдат КНДР уже перебралась ближе к Украине.
Как сообщал Главред, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что через 3-6 месяцев северокорейские военные на стороне РФ будут обкатаны в бою. Это угроза, которую понимает Южная Корея и должно понимать НАТО, потому что именно на страны Балтии в будущем может напасть Россия, усиленная солдатами Северной Кореи.
Смотрите видео - армия КНДР на Донбассе:
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