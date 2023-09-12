"РФ тонет": у Зеленского ответили на новые бредни Путина насчет войны в Украине

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал высказывания диктатора Владимира Путина по поводу агрессии РФ против Украины, которые он сделал в ходе экономического форума на Дальнем Востоке.
При этом он подчеркнул, что высказывания президента РФ рассчитаны на внутреннюю российскую аудиторию. Об этом он написал в соцсети Х.
В то же время представитель ОП отметил, что в Кремле продолжают выдавать желаемое за действительность, говоря о продолжающейся войне против Украины.
Он обратил внимание на то, что Путин регулярно повторял мантры о том, что "все идет по плану", "Россия сильна как никогда", "Запад слабеет и слабеет", а "все уехавшие совершили ошибку".
Советник главы ОП считает, что диктатор РФ хотел успокоить общественность, которая начала что-то подозревать после показательной ликвидации главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.
"Это принудительное выдавание желаемого за действительное, длящееся часами, свидетельствует лишь о внутренних переживаниях по поводу собственной легитимности в качестве вожака стаи. Не надо смотреть на дерево. Надо видеть лес в целом. Россия медленно тонет", — пояснил он.
Подоляк также добавил, что остановить объективный исторический процесс уже не получится, а задача всего свободного мира — ускорить поражение Путина и РФ в целом.
Напомним, ранее Путин заявил, что контрнаступление ВСУ вроде бы нет никаких результатов, а только потери техники и армии во время наступления на оккупантов. Путин во время экономического форума назвал такие цифры вооружения, о которых Украина и сама не подозревала, что якобы имеет такое количество техники.
Ранее Военный кабинет обсудил направления наступления ВСУ. В ходе работы участники обсудили планы по контрнаступлению. Зеленский добавил, что речь идет о возведении укреплений, усилении украинских защитников на соответствующих участках.
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