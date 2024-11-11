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РФ запустила 74 дрона по 9 областям, есть погибшие, раненые и разрушения: все детали

Алёна Воронина
11 ноября 2024, 10:08
187
Захватчики атаковали Украину дронами и ракетами. Удалось сбить 39 вражеских дронов, еще часть были локально потеряны. В нескольких областях погибли люди.
Удар РФ по Украине 11 ноября
РФ запустила 74 дрона по 9 областям, есть погибшие, раненые и разрушения/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины в Николаевской области и Запорожской областях

Что известно:

  • РФ запустила 74 дрона и 2 ракеты, их пришлось сбивать в 9 областях
  • В результате удара РФ уже известно о 6 погибших в двух областях
  • Также есть пострадавшие и разрушения

Страна-агрессор Россия в ночь на понедельник, 11 ноября, ударила по Украине дронами и ракетами. Захватчики запустили по нашему государству 74 беспилотника, среди которых ударные дроны "Шахед" и дроны неустановленного типа. Также они выпустили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с временно оккупированной Запорожской области.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить две ракеты Х-59/69 и 39 вражеских дронов. Сбивание вражеских целей происходило в девяти областях - Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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"30 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, еще 3 российских БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и временно оккупированной территории", - отметили в Воздушных силах.

Удар РФ по Украине в ночь на 11 ноября
Удар РФ по Украине в ночь на 11 ноября/ Воздушные силы ВСУ

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно о дронах "Шахед"/ Инфографика: Главред

В Николаеве погибли пять человек

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что российские оккупанты в очередной раз атаковали город, есть повреждения в жилой застройке. Он рассказал, что в результате ночной атаки по городу погибли пятеро гражданских.

"В результате прилетов есть повреждения жилых домов в разных районах города, а также нежилых помещений. На одном из прилетов произошел пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. На местах работают наши коммунальные службы. Продолжаются обследования территории рядом. Ликвидация последствий прилета продолжается", - отметил городской голова Николаева.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким отметил, что враг атаковал город дронами "Шахед". В результате вражеской атаки погибли пять человек, пострадала 45-летняя женщина, она госпитализирована в медицинское учреждение. На месте за психологической помощью обратились 22 человека.

"Произошли пожары в многоэтажном и частном доме, которые были оперативно ликвидированы. Один частный дом разрушен, несколько повреждены, в том числе многоэтажка. Уничтожены два легковых автомобиля. Взрывной волной повреждены квартиры, четыре магазина, произошел прорыв теплосети, есть отключения от теплоснабжения и газоснабжения", - отметил председатель ОГА.

  • Последствия удара РФ по Николаеву 11 ноября
    Последствия удара РФ по Николаеву 11 ноября Фото: МВД Украины, ГосЧС Николаевщины
  • Последствия удара РФ по Николаеву 11 ноября
    Последствия удара РФ по Николаеву 11 ноября Фото: МВД Украины, ГосЧС Николаевщины
  • Последствия удара РФ по Николаеву 11 ноября
    Последствия удара РФ по Николаеву 11 ноября Фото: МВД Украины, ГосЧС Николаевщины
  • Последствия удара РФ по Николаеву 11 ноября
    Последствия удара РФ по Николаеву 11 ноября Фото: МВД Украины, ГосЧС Николаевщины
  • Последствия удара РФ по Николаеву 11 ноября
    Последствия удара РФ по Николаеву 11 ноября Фото: МВД Украины, ГосЧС Николаевщины
  • Последствия удара РФ по Николаеву 11 ноября
    Последствия удара РФ по Николаеву 11 ноября Фото: МВД Украины, ГосЧС Николаевщины
  • Последствия удара РФ по Николаеву 11 ноября
    Последствия удара РФ по Николаеву 11 ноября Фото: МВД Украины, ГосЧС Николаевщины
  • Последствия удара РФ по Николаеву 11 ноября
    Последствия удара РФ по Николаеву 11 ноября Фото: МВД Украины, ГосЧС Николаевщины

В Запорожье погиб один человек

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что в результате удара по Запорожью погиб один человек, еще 21 был ранен. Восемь человек были госпитализированы, среди них 4-летний мальчик.

"В результате атаки разрушен жилой дом, повреждено общежитие. Один человек погиб", - отметил Федоров.

  • Последствия атаки РФ на Запорожье 11 ноября 2024
    Последствия атаки РФ на Запорожье 11 ноября 2024 Фото: ГосЧС Запорожья
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 11 ноября 2024
    Последствия атаки РФ на Запорожье 11 ноября 2024 Фото: ГосЧС Запорожья
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 11 ноября 2024
    Последствия атаки РФ на Запорожье 11 ноября 2024 Фото: ГосЧС Запорожья
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 11 ноября 2024
    Последствия атаки РФ на Запорожье 11 ноября 2024 Фото: ГосЧС Запорожья
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 11 ноября 2024
    Последствия атаки РФ на Запорожье 11 ноября 2024 Фото: ГосЧС Запорожья, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 11 ноября 2024
    Последствия атаки РФ на Запорожье 11 ноября 2024 Фото: ГосЧС Запорожья, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 11 ноября 2024
    Последствия атаки РФ на Запорожье 11 ноября 2024 Фото: ГосЧС Запорожья, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 11 ноября 2024
    Последствия атаки РФ на Запорожье 11 ноября 2024 Фото: ГосЧС Запорожья, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 11 ноября 2024
    Последствия атаки РФ на Запорожье 11 ноября 2024 Фото: ГосЧС Запорожья, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 11 ноября 2024
    Последствия атаки РФ на Запорожье 11 ноября 2024 Фото: ГосЧС Запорожья, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 11 ноября 2024
    Последствия атаки РФ на Запорожье 11 ноября 2024 Фото: ГосЧС Запорожья, t.me/ivan_fedorov_zp

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Вечером 10 ноября сообщалось, что РФ атаковала Украину баллистикой и КАБами - в двух городах прогремели взрывы. Российские оккупанты атаковали Запорожье и Днепр.

Утром 11 ноября стало известно, что РФ нанесла авиаудары по Запорожью - есть погибший, среди пострадавших - дети. В результате атаки пострадали три мальчика 4, 16 и 17 лет и две девочки 15 и 17 лет. В целом ранен 21 человек.

Также стало известно, что в ночь на 11 ноября РФ атаковала дронами Николаев, погибли 5 человек. Под удар попал частный одноэтажный дом и четырехэтажка. Произошло разрушение и пожар частного одноэтажного дома, а также разрушение квартиры на четвертом этаже и пожар на 4 и 3 этажах четырехэтажного дома.

После этого стало известно, что во многих областях Украины пропал свет. В понедельник, 11 ноября, в части Украины ввели экстренные отключения света в связи с угрозой ударов по энергетике. Электроэнергия исчезла в восьми областях.

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