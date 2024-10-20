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"Россия станет сильнее": в НАТО сделали неожиданное заявление

Яна Ставская
20 октября 2024, 18:35
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Официально Альянс отрицал подготовку к будущей эскалации из России.
'Россия станет сильнее': в НАТО сделали неожиданное заявление
Война с НАТО - американский генерал сделал неожиданное заявление / коллаж: Главред, фото: flickr, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Командующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи считает, что Россия станет сильнее независимо от результатов войны с Украиной - даже если понесет большие потери. Такое утверждение он заявил в интервью Der Spiegel, цитирует Европейская правда.

Он пояснил, что Альянс не должен питать иллюзий относительно военной силы России.

"В конце войны в Украине, как бы это ни выглядело, российская армия будет сильнее, чем сегодня. Российские вооруженные силы учатся, они совершенствуются, они применяют опыт войны", - сказал он.

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Каволи убежден, что Россия будет противником НАТО с, по его словам, "четкими намерениями" и серьезным военным потенциалом.

НАТО должно быть "быстрее россиян", добавил генерал.

Война с НАТО - последние новости

Россия может подготовиться к вооруженной агрессии против стран НАТО до 2030 года, убежден руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. На сейчас факторами, сдерживающими планы страны-оккупанта РФ по перестройке экономики "под войну", остаются санкции Запада, большие потери и отсутствие большой военной помощи со стороны Китая, Ирана и КНДР.

СМИ неоднократно описывали различные сценарии столкновения стран НАТО с Россией, да и сама Москва постоянно подпитывает страхи Европы перед "третьей мировой", намекая, что в случае перехода "красных линий" применит ядерное оружие.

Впрочем, официально руководство НАТО подготовку к будущей эскалации отрицает. 10 июля в Вашингтоне тогдашний генсек Альянса Йенс Столтенберг утверждал, что разведка "не владеет информацией" о такой подготовке со стороны России.

Тем временем командующий вооруженными силами Британии генерал сэр Роли Уокер заявлял, что Великобритания должна подготовиться к войне с "осью зла" в течение трех лет. Уокер уточнил, что его страна пока "не находится на неизбежном пути к войне".

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
Противостояние НАТО и "оси зла" / Инфографика: Главред

Что известно о Der Spiegel?

Der Spiegel - один из самых известных еженедельных информационно-политических журналов Германии. Это издание участвовало в расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в 2018 году, которых пытались отравить "Новичком". Также оно занималось расследованием, которое касалось покушения на жизнь российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Википедия.

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