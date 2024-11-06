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Россияне зимой готовят прорыв на 2 направлениях: Свитан дал важный прогноз

Юлия Закрепа
6 ноября 2024, 20:36
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У российских оккупантов есть цель выйти на левый берег реки Оскол и продвинуться вперед.
Россияне зимой готовят прорыв на 2 направлениях: Свитан дал важный прогноз
ВСУ сдерживают оккупантов / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сообщил, что россияне активно пытаются давить на востоке Украины, вероятно, это продолжиться и в зимний период.

Роман Свитан в интервью для 24 канала отметил, что есть 2 направления, где россияне пытаются активно двигаться. Он пояснил, что оккупанты во время летнего наступления не выполнили стратегические задачи собственного командования, поэтому будут переносить это на зимний период.

Эксперт также предположил, если за зиму россиянам не удастся достичь успеха на определенных направлениях, то они продолжат эти попытки и в 2025 году во время весенне-летней кампании. Первой целью противника является выйти на левый берег реки Оскол.

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"Россияне пытаются полностью захватить Луганскую область и часть Харьковской. Силы обороны до сих пор удерживают часть Луганщины в районе Белогоровки", - сказал военный эксперт.

Он подчеркнул, что именно поэтому оккупанты будут давить на левом берегу реки Оскол. Вооруженные Силы Украины будут давать россиянам отпор там, ведь важно не позволить двигаться им в сторону Славянска.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Оккупанты, вероятно, будут давить также и на Донецком направлении, чтобы перерезать трассу Запорожье - Донецк.

"Если Кураховская группировка удержит эту дорогу, то удастся остановить россиян в зимний период там, где они есть сейчас. Если же они выйдут на эту трассу, то нам придется выходить из Курахово", - отметил Свитан.

По его словам, россияне, возможно, попытаются выровнять линию фронта между Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областями.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что под Курахово 2 тыс. бойцов ВСУ противостоят 10 тыс. россиян. Армия РФ пытается выбить ВСУ из села Ильинка, которое расположено в 50 км к западу от Донецка. Если окружающие населенные пункты падут, тогда российские войска могут пойти на север и окружить украинский гарнизон в Курахово.

Стало известно о том, что ВСУ могли уничтожить десятки солдат КНДР. Более 10 000 северокорейских солдат прибыли в Россию для поддержки ее действий в войне против Украины, причем "значительное количество" из них находится вблизи передовой, в частности в районе Курска.

В ВСУ сообщили тревожный прогноз сроков начала боев за Днепр. Из-за активных боев украинские военные бригады, особенно те, что находились длительное время на передовой, могут быть истощены, что грозит отступлением ВСУ, заявил военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.

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