РФ готовится к активным боям и стягивает силы: в ВСУ сделали неутешительное заявление

Россияне увеличили количество штурмов в направлении города Торецк.

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РФ стягивает силы к Часовому Яру / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, СтратКом ВСУ

Что говорят в ВСУ:

РФ стягивает силы возле Часового Яра

Оккупанты увеличили количество атак в направлении города Торецк

Российские войска увеличили количество атак в направлении города Торецк и накапливают ресурсы возле Часового Яра. Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Враг собрал большую группировку в районе Торецкого. Туда вошли мотострелковые бригады и другие подразделения, среди которых есть и спецназовцы Центрального военного округа. Ситуация на этом направлении осложняется с каждым днем.

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"Сейчас мы тоже видим, что они накапливают технику, накапливают ресурсы. И уже буквально сегодня они начали увеличивать количество штурмов. Если несколько дней назад было относительно тихо, то сейчас уже враг начинает напирать и напирать. И ситуация усложняется", - говорит Бобовникова.

Что известно о Торецке / Инфографика: Главред

Она добавила, что на направлении Часового Яра уменьшилось количество штурмов. Однако это не означает, что ситуация улучшилась. Дело в том, что враг накапливает свои силы, готовясь к активным боевым действиям.

"Они каждую ночь заводят личный состав под прикрытием, заводят их в антитепловизионных пончо или плащах. Также подвозят БК и вооружение как можно ближе к линии боевого соприкосновения, а также устанавливают средства связи и РЭБ на технику", - добавила пресс-секретарь.

Что известно о городе Часов Яр / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке заявил, что россияне захватывают населенные пункты, враг уже за 21 км от Днепропетровщины. Оккупанты пытаются продвигаться на запад от города Селидово. Враг атакует село Петровка и уже захватили Григорьевку.

Как сообщал Главред со ссылкой на пресс-офицера 33-й ОМБр Назара Войтенко, в Курахово есть угроза окружения, ситуация сверхсложная. В то же время он заявил, что пока не идет речь о выводе украинских военных из города.

Также отмечается, что РФ стягивает технику на Харьковское направление. Представитель ОТГ "Харьков" Евгений Романов отметил, что враг накапливает боекомплект, технику, теплое снаряжение, еду и горюче-смазочные материалы. Сейчас оккупанты атакуют на этом направлении только пехотой.

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