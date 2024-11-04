ВСУ не в лучшем положении на фронте: Жорин дал важный прогноз о боях зимой

Военный заявил, что сейчас украинский пехотинец сам вынужден создавать у себя под ногами эти фортификационные сооружения.

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Какая ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, 128-я отдельная горно-штурмовая бригада

Ключевые тезисы Максима Жорина:

Зимой боевые действия ухудшат позиции ВСУ

ВСУ будут иметь не лучшее положение на фронте зимой

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин объяснил, какими будут боевые действия на фронте зимой. Зимний период одинаково сложный как для нас, так и для нашего врага. Зима имеет определенные преимущества и сложности для ведения боевых действий.

"Для пехотинца воевать зимой - это самый большой ужас. Кроме того, что динамика боев чрезвычайно высока, тебя постоянно пытаются убить, еще и погодные условия надо как-то пережить", - отметил военный.

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Жорин считает, что этой зимой украинские военные входят не в лучшем положении на фронте.

"Было бы немного легче, если бы мы заранее занимались инженерно-фортификационными сооружениями, однако сегодня в большинстве украинский пехотинец сам вынужден создавать у себя под ногами эти фортификационные сооружения. Под обстрелами, штурмами, натиском врага, а скоро и в мороз. А об удобных и тактически выгодных позициях можно даже не вспоминать", - подытожил он.

Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что РФ накапливает силы для нового наступления. Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" По его данным, враг стягивает свои силы на Запорожском направлении. Свое наступление они могут начать в направлении Гуляйполя. Военный также рассказал о ситуации на фронте.

Стало известно, что под Курахово 2 тысячи бойцов ВСУ противостоят 10 тысяч россиян. Российская оккупационная армия пытается выбить Силы обороны Украины из села Ильинка, что в 50 км к западу от Донецка. Если Ильинка и окружающие населенные пункты падут, РФ может окружить гарнизон ВСУ в Курахово.

В ВСУ рассказали об агрессивных атаках россиян на Кураховском направлении. Назар Войтенков сообщил, что Силы обороны делают все возможное, чтобы не дать врагу продвигаться. Сейчас продолжаются активные боевые столкновения. ВСУ находятся в сложной обороне и продолжают отражать вражеские атаки.

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