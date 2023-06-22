Россия может воевать минимум 10 лет: Кочетков раскрыл планы Москвы

Агрессор Россия начала войну на истощение, она запустила шантаж, чтобы не допустить интеграции Украины в НАТО, считает политический аналитик Александр Кочетков.

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Россия может воевать едва ли не бесконечно, и ее это полностью устраивает - Кочетков / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Страна-оккупант Россия способна воевать минимум 10 лет. Путем военных угроз и шантажа она пытается добиться того, чтобы Украина не вступила в НАТО. Запад не может очень долго оказывать военную помощь Киеву из-за политической и экономической целесообразности. Об этом заявил политический аналитик Александр Кочетков.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Россия угрожает Западу военной силой, чтобы союзники Украины отказались от евроатлантических перспектив Киева. Агрессор Москва пытается работает на истощение.

"Россия не хочет вступления Украины в НАТО и добивается этого применением военной силы, ядерным шантажом и дипломатическим наступлением на страны Европы (уже и различные российские аналитические центры говорят о том, что надо ударить по европейским столицам). То есть Россия хочет не договариваться с Европой и НАТО относительно Украины, а дошантажировать НАТО до того, чтобы там просто забыли о мыслях о принятии Украины. Россияне хотят, чтобы и НАТО, и мы отбросили эту мысль навсегда. Они собираются дожать и добиться этого силой. Россия начала игру на истощение", - отметил Кочетков.

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По его словам, несмотря на экономические преимущества Запада над Россией, союзники не смогут очень долго поддерживать Украину в военном плане из-за экономической и политической целесообразности.

"Экономические потенциалы наших союзников (более 50 стран) и России просто несопоставимы, это несоразмерные величины. Но наши союзники живут по законам демократического мира, поэтому бесконечно тянуть войну и помощь Украине они не могут. Потому что рано или поздно общества этих стран начнут проявлять недовольство такой политикой, что очень невыгодно, когда начинаются выборы. Следовательно, такая ситуация не в экономическом, а именно в политическом смысле не может быть долговременной – не может быть очень долговременной поддержки Украины Западом, особенно если не будет видно конца и края войны. "Войну без конца" западные общества поддерживать не будут", - считает политолог.

Сколько еще может воевать Россия

По его словам, Россия, в свою очередь, может бесконечно вести войну. Она переориентировала свою энергетическую политику на Восток и будет получать деньги. Российское общество согласно с войной, и в такой ситуации Москва способна воевать минимум 10 лет.

"Зато Россия может воевать бесконечно, ее полностью это устраивает. Там нет никаких беспорядков и общественных протестов. Напротив, там российские женщины едва не относят на руках своих нетрезвых мужчин к пунктам мобилизации, чтобы только сдыхаться их – им лучше получить компенсацию, чем терпеть то, что этот мужчина пропивает все в доме и бьет их. Зачем же российским женщинам возмущаться, если хорошо получить живые деньги вместо алкаша – очень полезный обмен.

С другой стороны, Россия смогла приспособиться к новым условиям в экономическом плане. И уже в этом году не только российское министерство статистики, но и европейские экономические учреждения предсказывают России экономический подъем. Поскольку россияне переориентировали свое энергоснабжение на Восток, и ситуация с деньгами у них довольно неплохая, они могут жить и воевать. Россия готова воевать по меньшей мере десять лет, и это не создаст для нее никаких проблем. Наоборот, она будет все активнее выстраивать новые системы снабжения, развертывать новые производства, в частности, военные", - объяснил эксперт.

Также он добавил, что в ситуации затяжной войны на истощение шансы на победу Украины и союзников на Западе – 50/50.

"Не вижу, как в случае длительной войны на истощение Украина и ее союзники могут одержать победу. Здесь шансы в лучшем случае 50/50", - подчеркнул Александр Кочетков.

Война России против Украины

В американском Институте изучения войны заявили, что армия Украины в рамках контрнаступательных операций достигла продвижения как минимум на трех участках фронта. Российские оккупационные войска, скорее всего, перебросили с захваченного левобережья Херсонщины большую часть своих войск на Запорожской и Бахмутское направления.

Замминистра обороны Анна Маляр сказала, что силы обороны Украины продолжают наступать на захваченные оккупантами РФ позиции на южном фронте. Идут тяжелые бои. Враг же атакует на Купянском и Лиманском направлениях.

В Пентагоне полагают, что Украину ожидают тяжелые военные операции. ВСУ понадобится время для освобождения своих территорий. Однако в военном ведомстве США придерживаются точки зрения, согласно которой армия Украины достигнет успеха.

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