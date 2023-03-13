"Россиянам дали приказ умереть": полковник ВСУ раскрыл секрет непоколебимости Бахмута

Украинские воины знают и понимают, где они находятся, на какой земле, кого они защищают, заявил Сергей Ильницкий.

Сергей Ильницкий, ВСУ / Коллаж фото УНИАН, 93-я ОМБр Холодный Яр

Российские оккупанты уже более полугода "ломают зубы" о Бахмут Донецкой области из-за того, что они недооценили силу ВСУ, заявил первый заместитель командующего Украинской добровольческой армии, командир отряда "Юг" УДА в составе 28-й ОМБр полковник Сергей Ильницкий ("Сокол"), воюющий сейчас под Бахмутом.

В интервью Главреду он напомнил, что война у нас продолжается уже девять лет, и все эти девять лет ВСУ набирали силу.

"А опыт – это очень много. И мир, и Россия недооценили состояние Вооруженных сил Украины. Следовательно, на восьмой год войны ВСУ были настолько мощными и подготовленными, что россиянам не удалось слишком продвинуться", - отметил Ильницкий.

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По его словам, вторая важная причина – мотивация.

"Нельзя сравнивать мотивацию украинских воинов, которые знают и понимают, где они находятся, на какой земле, кого они защищают, а также россиян, которых неизвестно куда отправили и дали приказ умереть. Плюс – оружие, которое нам предоставляется", - рассказал полковник.

Ситуация в Бахмуте

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский отмечал, что армия Украины не дала оккупационным войскам России захватить Бахмут Донецкой области и взять город в оперативное окружение. Однако ситуация в Бахмуте остается очень сложной. Каждый шаг может кардинально изменить обстановку.

Также Сырский отмечал, что героическая оборона Бахмута Донецкой области подразделениями Вооруженных сил Украины не дает российским оккупантам продвигаться вперед. По его словам, тем самым Украина имеет возможность выиграть время для подготовки весеннего контрнаступления.

Сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины сумели провести контрнаступательные действия против российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области. ВСУ нанесли удар системой HIMARS по российскому транспортному узлу в Волновахе Донецкой области.

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