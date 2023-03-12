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"Я лично знаю, где лежат трупы оккупантов": полковник ВСУ рассказал об аде для россиян под Бахмутом

12 марта 2023, 14:06
Сергей Ильницкий подчеркнул, что российское командование не говорит правды о потерях в живой силе оккупантов.
Сергей Ильницкий, Бахмут
Сергей Ильницкий, Бахмут / соцсети, Главред

Информация о том, что российские оккупанты потеряли в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем украинские защитники, заявил первый заместитель командующего Украинской добровольческой армии, командир отряда "Юг" УДА в составе 28-й ОМБр полковник Сергей Ильницкий ("Сокол"), воюющий сейчас под Бахмутом.

В интервью Главреду он пояснил, что наступающая сторона несет гораздо больше потерь живой силы и техники, чем обороняющаяся сторона.

"Бахмут – это действительно крепость. Этот город готовился встретить врага очень давно, и там выстроено очень много рубежей обороны. Поэтому россияне, которые сейчас наступают, несут большие потери. Посмотрите хотя бы на те цифры потерь врага, которые ежесуточно подает наш Генштаб. Причем я думаю, что эти цифры на самом деле намного больше, потому что немало погибших россиян не посчитаны", - отметил Ильницкий.

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Также он подчеркнул, что российское командование не говорит правды о потерях в живой силе оккупантов.

"Я лично знаю, где лежат трупы российских оккупантов, и их никто не считает и не забирает. По понятным причинам Россия не хочет показывать настоящую цифру потерь", - подытожил военный.

Ситуация в Бахмуте

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский отмечал, что армия Украины не дала оккупационным войскам России захватить Бахмут Донецкой области и взять город в оперативное окружение. Однако ситуация в Бахмуте остается очень сложной. Каждый шаг может кардинально изменить обстановку.

Также Сырский отмечал, что героическая оборона Бахмута Донецкой области подразделениями Вооруженных сил Украины не дает российским оккупантам продвигаться вперед. По его словам, тем самым Украина имеет возможность выиграть время для подготовки весеннего контрнаступления.

Сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины сумели провести контрнаступательные действия против российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области. ВСУ нанесли удар системой HIMARS по российскому транспортному узлу в Волновахе Донецкой области.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Бахмут
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