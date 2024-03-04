Россияне могут остановить наступление по всему фронту: полковник ВСУ назвал дату

Полковник ВСУ в запасе указывает на то, что россияне в ходе наступательных действий используют стратегию "допустимого коэффициента потерь".

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Россияне могут остановить наступление на востоке Украины / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Командование российских оккупационных войск проводит наступательные операции на фронте с целью удовлетворить амбиции главы Кремля Владимира Путина перед выборами в РФ, которые состоятся в марте 2024 года. После этого возможно уменьшение или полное прекращение штурмовых действий противника, такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

"Все это будет продолжаться до "выборов Путина". Почему они не просто рискуют, а реально идут на потери? Это осознанное решение нести потери, поскольку стоит задача до выборов захватить по максимуму украинской территории", - считает он.

Он пояснил, что успехи российской армии в Украине обусловлены значительными потерями среди личного состава российской армии. Свитан также указывает на то, что почва за последнее время немного высохла, но на донецком черноземе тяжелую технику сложно использовать. Поэтому единственный способ для наступательных действий - это применение так называемых "мясных штурмов".

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"Они действуют по такой же схеме: есть определенный допустимый коэффициент потерь. Грубо говоря, если им надо захватить один километр площади, потеряв при этом тысячу россиян, они на это идут, для них это допустимо, потому что живой силы им хватает. Они могут терять до тысячи в сутки. Потому что около тысячи россиян становится на учет в рекрутинговых центрах России", - добавил эксперт.

Военный эксперт также добавляет, что российское военное командование идет на колоссальные потери из-за желания выслужиться и удовлетворить амбиции российского диктатора Владимира Путина перед выборами.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Президентские выборы в России

Напомним, как ранее сообщал Главред, после того, как в марте Путин победит на так называемых выборах в России, можно ожидать новых попыток наступления. Об этом сообщил военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак.

Россия проведет свои так называемые "выборы" Владимира Путина, в том числе и на захваченных территориях Украины. Москва пытается создать иллюзию "высокой явки" и уже заставила "голосовать" российских военных в их воинских частях. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления при ССО ВСУ.

Как сообщили в Центре национального сопротивления, на "выборах Путина" разрешено голосовать без паспорта. На оккупированных территориях Украины большинство жителей отказывается от российских паспортов.

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