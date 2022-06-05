Россияне опозорились ракетным ударом по Киеву: в УЗ разнесли заявления РФ об уничтожении склада танков

В "Укрзализныце" разнесли заявления РФ об уничтожении склада техники в результате ракетного удара по Киеву/ Фото иллюстративное: ГСЧС Украины, Telegram

Во время ракетного удара по Киеву утром в воскресенье, 5 июня, пострадала железнодорожная инфраструктура. 4 ракеты попали по Дарницкому вагоноремонтному заводу, который расположен на левом берегу Киева.

Погибших не было, пострадал один железнодорожник – его госпитализировали. Об этом рассказал в Telegram председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Он отметил, что никаких публичных заявлений об обстрелах "Укрзализныця" сначала не делала, ведь удары по железнодорожной инфраструктуре происходят очень часто.

"В принципе, для нас это уже стандартное начало дня. Они бьют по железной дороге каждый день, мы оперативно ремонтируемся и едем дальше... Поэтому оперативно приступили к ликвидации последствий удара. Мы не делали никаких публичных заявлений об обстрелах, потому что в этом случае движение пассажирских поездов не задерживалось", – рассказал Камышин.

В то же время в Минобороны России начали активно распространять информацию, якобы целью удара были танки Т-72 и другая бронетехника, которые Украине предоставили западные страны. При этом в российском Минобороны начали рассказывать, что эта военная техника стояла именно на территории Дарницкого вагоноремонтного завода (ДВРЗ) в Киеве, и ракетными ударами России якобы удалось ее уничтожить.

Камышин прокомментировал такие заявления российской стороны, подчеркнув, что это просто ложь и никаких танков на территории завода не было.

"Они (Минобороны РФ – ред.) в очередной раз солгали... Заявляю – на территории ДВРЗ нет военной техники. Этот завод ремонтировал полувагоны и зерновозы, которые мы используем для вывоза экспортной продукции", – отметил председатель правления АО Укрзализныця.

Для опровержения российской лжи Камышин пригласил украинских и иностранных журналистов прийти на ДВРЗ, чтобы увидеть, какие "западные танки" якобы "демилитаризировали" РФ на заводе.

Ракетный удар по Киеву

Напомним, утром 5 июня в Киеве были зафиксированы взрывы в Дарницком и Днепровском районах во время воздушной тревоги. Местные жители слышали свист многих ракет, а затем звуки взрывов.

Как оказалось позже, удары в Киеве противник наносил по объектам "Укрзализныци".

В результате ракетного обстрела пострадал один человек, его госпитализировали.

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