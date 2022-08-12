Россияне оттащили войска и не могут прорвать оборону ВСУ - Олег Жданов

Россияне уже выдохлись для наступления - Жданов / УНИАН, Главред

Россияне уже выдохлись для того, чтобы снова идти в наступление - уже вторую неделю подряд вражеские войска не имеют успеха, сообщил военный эксперт Олег Жданов в эфире канала FreeДом.

"Их наступление уже вторую неделю не имеет успеха. Мы держим оборону. Да, нам очень тяжело, мы несем потери, но мы держим оборону. Они не могут выполнить политическую задачу по захвату Донецкой области", – говорит Жданов.

По его словам, угрозы РФ по поводу Запорожской АЭС могут быть ответом на украинское контрнаступление на юге. Эксперт отметил, что провокации на ЗАЭС – последний аргумент России, ведь других аргументов у нее фактически не осталось.

По данным Жданова, захватчики снимали войска с Донецкого направления и передали на Запорожское, потому что из Запорожского оккупационные войска перешли на Южнобужское направление.

"Сейчас они оттащили войска. Они ищут любые способы, несмотря на гуманность и здравый смысл, чтобы получить предохранитель, чтобы Украина не наступала", – подытожил эксперт.

Обстрелы оккупантами Запорожской АЭС

Напомним, в четверг, 11 августа, российские оккупанты обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Всего было зафиксировано 10 "прилетов". Снаряды попали в районе комендатуры станции – рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Вследствие этого начался пожар-загорелась трава. К счастью, никто не пострадал.

Ранее эксперт по вопросам энергетики и член Украинского ядерного общества Ольга Кошарная рассказала журналистам Главреда, Что если на Запорожской АЭС произойдет авария, загрязнение дойдет до Полтавы.

Военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что если россияне взорвут Запорожскую атомную электростанцию, это может иметь эффект "грязной бомбы". После взрыва может произойти огромный выброс радиоактивных веществ. Это грозит последствиями, как после чернобыльской катастрофы.

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