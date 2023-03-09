"Россияне пытались погасить нашу систему ПВО": Жданов рассказал о "катастрофических" сложностях РФ

По словам Жданова, сегодня Вооруженные Силы РФ находятся в том состоянии, когда не могут проводить массированных атакующих действий.

Жданов / Главред, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Удары 24 февраля 2022 года от сегодняшних кардинально отличаются, потому что тот удар в основном был направлен на военные объекты. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов.

"Тогда россияне пытались погасить нашу систему ПВО и воздушные силы в целом. Сразу за этим ударом был массирован авиационный удар. Сегодня такая тактика уже не применяется, потому что российские самолеты боятся залетать в наше пространство. Удар направлен именно на инфраструктуру, которая способна создать больше всего сложностей в жизнедеятельности общества. Отсутствие воды, электричества, тепла создает дискомфорт для украинцев, тогда как по военным объектам РФ ударов почти не осуществляет", - говорит эксперт.

По словам Жданова, сегодня Вооруженные Силы РФ находятся в том состоянии, когда не могут проводить массированных атакующих действий.

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"Мы это видим на примере ситуации вокруг Бахмута, Авдеевки. У русских очень сильно ограничены возможности, и их армия уже не та, которая шла на вторжение год назад. Поэтому здесь я бы не проводил параллелей, потому что год назад Россия обеспечивала вторжение своих войск и громили, в основном, военные объекты ВСУ", - говорит он.

Массированная ракетная атака по Украине 9 марта

Страна-агрессор Россия массово атаковала Украину ракетами в ночь на четверг, 9 марта. В Киеве и 12 областях Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Кое-где взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны, однако во многих областях и Киеве были "прилеты".

В столице из-за массового ракетного удара без света временно остались примерно 15% киевлян, 40% были без отопления.

В результате ракетной атаки уже известно о шестерых погибших. Пять человек погибли под завалами собственного дома на Львовщине, еще один человек – в Днепропетровской области. Также есть пострадавшие и разрушения.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что российские захватчики во время массового ракетного удара в ночь на 9 марта выпустили по Украине 81 ракету разного типа. В частности, были выпущены по шесть ракет X-22 и Х-47 "Кинжал", которые Украина не может сбивать.

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