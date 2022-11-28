"Россияне пытаются отомстить": Зеленский предупредил Москву за атаку на Украину

Владимир Зеленски / Офис президента Украины, 10-я горно-штурмовая бригада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные сегодня снова обстреливали Херсон и общины в области, а также повредили насосную станцию.

Президент отметил, что Украина никогда не будет местом разрухи и не примет порядки от Москвы.

"В эти сутки, как и каждый божий день, оккупанты вновь обстреливали Херсон и общины области. Только за одну неделю враг 258 раз обстрелял 30 населенных пунктов Херсонской области", - говорится в заявлении.

Президент добавил, что российская армия повредила и насосную станцию, обеспечивающую подачу воды в Николаев.

"Ну что о них сказать? Вот это и есть подлинная суть тех случайных товарищей, которые завладели Россией. У них после 20 лет правления на значительной части их же государства такая разруха, будто там прошла война. А это не война - это они прошли" , - добавил Зеленский.

По словам президента, россияне ни на что не способны, кроме разрухи. Россияне пытаются отомстить за то, что украинцы уже не раз защищали себя от них. Президент добавил, что Украина никогда не будет местом для разрухи.

"Украина никогда не примет порядки от этих товарищей из Москвы. Сделаем все, чтобы восстановить каждый разрушенный оккупантами объект, каждый дом, каждое предприятие", - заявил напоследок глава государства.

Опасность нового ракетного удара РФ

Ранее глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия заявил, что в ближайшее время российские оккупанты планируют нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины. По его данным, на следующей неделе могут произойти новые массовые ракетные обстрелы. Поэтому он призвал заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период времени.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что на накопление нового боекомплекта ракет, способного преодолеть украинскую систему ПВО, российским оккупантам нужно примерно две недели. Он предупредил, что РФ может готовить новый массированный ракетный удар по Украине.

Ранее политический аналитик и экс-нардеп Тарас Чорновил заявил, что удары страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре Украины – это геноцид, и международное сообщество должно было отреагировать на это. Однако на Западе боятся, что Россия начнет бить ракетами по странам Североатлантического альянса.

Напомним, украинцев призвали заблаговременно подготовиться к обстрелам и рассказали о 8 шагах, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

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