Россияне ударили по дому под Харьковом: погибли мирные жители, много раненых

Враг нанес удар по гражданской инфраструктуре в Харьковской области, в одном из домов - пожар, сообщил Олег Синегубов.

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РФ обстреляла Харьковскую область / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

В субботу, 31 сентября, враг обстрелял село Черкасская Лозовая на Харьковщине. Российские оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре, в результате чего есть жертвы и раненые. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Харьков, в укрытие! Оккупанты наносят удары!", - призвал он.

По его словам, атака произошла в 14:55. Из-за вражеского удара начался пожар в одном из жилых домов.

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Синегубов рассказал, что в результате российского удара пострадали восемь человек. Семеро получили легкие травмы, еще одна женщина находится в среднем состоянии.

"К сожалению, в результате российского террора в Черкасской Лозовой погибла женщина, данные устанавливаются", - уточнил глава ОВА.

Около 16:05 Синегубов заявил, что количество погибших возросло. Погибло два человека.

Кто такой Олег Синегубов? Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Удар по Харькову 30 августа - что известно

Напомним, 30 августа в Харькове прогремела серия взрывов. Российские оккупанты нанесли удары КАБами по гражданской инфраструктуре, попали в 12-ти этажный дом. В результате вражеского удара погибли шесть человек, среди которых девочка 14 лет, ее убили вблизи детской площадки. Еще 80 человек получили ранения, из них 22 детей, в том числе десятимесячный младенец.

Глава областной прокуратуры Александр Фильчаков отметил, что удары были осуществлены из населенного пункта Дубовое в Белгородской области России с помощью самолетов Су-34. Россияне использовали 5 управляемых авиационных бомб, вероятно весом 250 или 500 кг.

Помощник начальника дежурной смены ОКЦ ГУ ГСЧС Украины Сергей Белоус отметил, что продолжались работы по ликвидации пожара площадью около 1500 кв.м.

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