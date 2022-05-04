Россияне взяли в плен известного украинского сурка-прорицателя Тимку

Сурок Тимка / mod.mil.rus, скриншот

В Харькове оккупанты взяли в плен сурков, которые жили на биостанции национального университета имени Каразина на территории Великобурлукской общины.

Именно эта община оказались под российской оккупацией.

Как рассказал Суспильному заведующий лабораторией экологии Харьковского национального университета им. Каразина Владимир Грубник, оккупанты захватили в плен и знаменитого "народного метеоролога" сурка Тимку.

"Сурки наши сейчас в оккупации все. Нестеровка с первого дня войны там у нас вышла полная оккупация", - сообщил Грубник.

По его словам, в последний раз получал информацию о состоянии животных на прошлой неделе.

Выяснилось, что все животные живы, их как могут, обеспечивают едой.

Известный сурок Тимка также оказался в плену российских военных. С ним еще находятся от 36 до 38 зверьков.

"Там есть определенные проблемы. Многие люди уехали и бросили своих собак. Собаки собрались в стаи и ведут себя круче, чем волки. На прошлой неделе чудом отбили сурков, живущих в клетках, от собак, собравшихся в стаю. Четыре собаки вытаскивают клетку из-под шеда (конструкция, в которой стоит клетка) и еще две собаки пытаются разорвать саму клетку, чтобы добраться до зверя и сожрать его", - рассказал Грубник.

Животные просто не выживут в поле, поэтому их не выпускают из клеток.

"Выпуск сурка из клетки на свободу - это сложный процесс. У нас сейчас, несмотря на то, что сурок - это краснокнижный вид, у нас катастрофически в Украине исчезают угодья, в которых они могут жить в нормальных для себя условиях, участков, где они могут жить", - сообщил Грубник.

Сурок Тимка III сменил два года назад на посту своего предшественника и отца – Тимку II, который предсказывал погоду на протяжении 7 лет, после чего отправился на пенсию.

Читайте также"С нами обращались хуже, чем с собакой": автор фразы о русском корабле шокировал о плене в РФ

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

Читайте также: