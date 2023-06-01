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"С ребенком побежала в поликлинику": соседка погибшей киевлянки рассказала о моменте атаки

Алёна Воронина
1 июня 2023, 16:18 обновлено 1 июня, 16:20
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Семья не успела попасть в укрытие, потому что дверь была закрыта. Пока муж обежал медучреждение, чтобы проверить другие входы, обломок оборвал жизнь жены.
Ракетный удар по Киеву
Соседка погибшей киевлянки рассказала о моменте атаки/ коллаж: Главред, фото: Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве

Жительница многоэтажки в Деснянском районе Киева, рядом с которой во время ракетного удара в ночь на 1 июня погибли две женщины и ребенок, рассказала о моменте атаки. Женщина, которая отказалась называет свое имя, проживает в одном подъезде с семьей погибшей 34-летней киевлянки.

Она рассказала корреспондентам ТСН.uа, что раньше укрытие в поликлинике, которое расположено ближе всего к их дому, было открыто. Она ходила туда со своим внуком несколько дней назад, когда страна-агрессор РФ осуществила ракетный удар днем.

"Мы ходили. Я с внуком ходила туда три дня назад, когда это было днем (обстрелы – ред.). Мы из песочницы еле успели сюда к подъезду и вернулись бегом назад, было открыто (укрытие – ред.). А сегодня говорила с мужчиной, у которого погибла женщина. И она с дитятком побежала первая в поликлинику, стучали в дверь – дверь была закрыта", – рассказала соседка погибшей.

видео дня

Она отметила, что муж погибшей 34-летней женщины побежал на другую сторону поликлиники, чтобы проверить, не открыты ли там какие-то входы. И в этот момент раздался взрыв.

"И он обошел, там несколько входов-выходов есть, и не успели, попало. Ребенок жив, а женщины нет. Было закрыто, они стучали, не открыли... Об охраннике я ничего не знаю. Знаю только мужчину и женщину, они живут над нами", – сказала соседка погибшей.

  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА

Ракетный удар по Киеву 1 июня

В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Около 03:00 в столице объявили воздушную тревогу и почти сразу начали звучать взрывы. Силы ПВО сбили все цели, но есть жертвы и разрушения в нескольких районах. Погибли три человека, среди которых 9-летний ребенок.

Киевлянин, жена которого погибла во время этого ракетного удара, рассказал, что трагедия произошла возле укрытия, куда побежали люди после объявления воздушной тревоги, но там было закрыто. Ярослав пошел на другую сторону здания, чтобы попросить открыть дверь, и в этот момент упали обломки сбитой ракеты. Ребенок Ярослава выжил, а жена погибла.

Позже стало известно, что охранник, вероятно, был пьян, закрылся в поликлинике и не пускал людей в укрытие. О состоянии опьянения у охранника сообщили очевидцы. При этом местные жители рассказывают, что людей неоднократно выгоняли из бомбоубежища. Они писали жалобы и обращения, но это не помогло.

В КГВА заявили, что охранник, который не пускал людей в укрытие, оказался в больнице. Оказалось, что в результате падения обломков этот охранник получил контузию, из-за чего и был госпитализирован. Местные жители утверждают, что мужчине было около 70 лет и он часто злоупотреблял алкоголем.

Свекровь 34-летней женщины, погибшей в результате ракетного удара страны-агрессора России по Украине в ночь на 1 июня, эмоционально обратилась к мэру Киева Виталию Кличко. Она призвала назвать имя виновного в том, что укрытие, куда пытались попасть люди во время атаки, было закрытым. Также женщина подчеркнула, что нужно наказать не только охранника, который не отпирал дверь, но и тех, кто его трудоустроил.

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