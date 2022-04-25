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Шмыгаль назвал условие победы Украины в войне с РФ

25 апреля 2022, 18:07

Украина должна получить гарантии безопасности и иметь возможность восстановить страну.

Шмыгаль
Денис Шмыгаль / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал условия победы в войне против Российской Федерации.

В интервью для CBS News Шмигаль заявил, что в первую очередь страна-оккупант должна вывести свои войска.

Несмотря на вывод войск, Украина должна получить гарантии безопасности и иметь возможность восстановить страну используя замороженные активы россиян.

"Я думаю, да, если россияне покинут территорию Украины, если мы будем иметь гарантии безопасности для нашей страны, от наших партнеров, если мы будем иметь возможность восстановить нашу страну и использовать замороженные активы россиян. Поэтому я думаю, что мы можем видеть, что война закончена и что Украина имеет славу в этой войне", - заявил Шмыгаль.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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