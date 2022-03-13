"Война не закончится завтра": Шмыгаль обратился к украинцам

Денис Шмыгаль / скриншот

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что какое-то время украинцам придется жить в условиях войны.

Соответственно, нужно думать не только об обеспечении армии, но и об успешном функционировании тыла.

По его словам, хоть экономика Украины пострадает от подлого нападения России, война нуждается в ресурсах, поэтому тыл должен обеспечить фронт всем необходимым.

Как подчеркнул премьер, перестройка экономики под новые реалии – ключевой фундамент для победы.

"Кто может работать и у кого есть работа – работайте. Кто имеет бизнес на территориях, где нет активных боевых действий, возобновляйте деятельность. Вы – часть экономического фронта! И сейчас вы нужны государству как никогда!", – призвал Шмыгаль.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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