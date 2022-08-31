Шоу продолжается: возле Антоновского моста гремят новые взрывы

Антоновский мост / скрин

Во временно оккупированном Херсоне снова прогремели взрывы. В этот раз досталось российским оккупантам в районе Антоновского железнодорожного моста.

Как сообщают местные СМИ, в районе моста задымление и слышны взрывы.

"Взрыв был в районе Антоновского железнодорожного моста", – пишут украинские ресурсы.

Видео дня

Российские пропагандисты также подтвердили взрывы в Херсоне в районе Антоновского железнодорожного моста.

"Сообщают о взрыве в районе железнодорожного моста", – подтверждают российские пропагандисты.

Ситуация в Херсонской области

Бывший советник руководителя Офиса президента Виктор Андрусив 29 августа заявил, что подразделения сил обороны Украины смогли прорвать первую линию защиты войск РФ в Херсонской области.

Оккупанты под давлением вынуждены были оставить свои позиции и бежать с поля боя.

30 августа советник Офиса президента Алексей Арестович уточнил, что прорыв силами обороны Украины фронта в Херсонской области случился на нескольких участках.

ВСУ продолжают останавливать объекты снабжения российских оккупантов. Наносятся удары по мостам и переправам. Войска России пытаются восстановить логистику.

31 августа в Сети появилась информация о возможном новом ударе по Антоновскому мосту. Публикуются видео взрывов. Официально сведения пока не комментируют.

Читайте также: