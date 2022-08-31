Армия Украины закрепила огневой контроль над Антоновским и Каховским мостами

ВСУ мощными ударами остановили логистику российских войск на Антоновском и Каховском мостах / Скриншот YouTube, Telegram-канал СтратКом

Вооруженные силы Украины на юге нанесли удары по пунктам управления войск России, их складам с боеприпасами, средствам ПВО, РЛС и районам концентрации артиллерии. Зафиксирован огневой контроль над Антоновским и Каховским мостами. Ликвидировано, по меньшей мере, 15 российских военных.

Как сообщили в Оперативном командовании Юг, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ ударили по пунктам управления и российским вооружениям. Украинские войска зафиксировали огневой контроль над двумя мостами – Антоновским и Каховским.

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"Наши ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удары по двум пунктам управления, двум складам с боеприпасами, средствам противовоздушной обороны, радиолокационной станции и по районам сосредоточения вражеской артиллерии. Закреплен огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостами", - указали в ОК.

Также подчеркивается, что ликвидировано по меньшей мере 15 российских военных. Уничтожено 3 танка Т-72, ЗРК Тор, боевой БПЛА Форпост, 6 единиц авто-бронетехники и 2 склада российских боеприпасов.

Ситуация в Херсонской области

Бывший советник руководителя Офиса президента Виктор Андрусив 29 августа заявил, что подразделения сил обороны Украины смогли прорвать первую линию защиты войск РФ в Херсонской области.

Оккупанты под давлением вынуждены были оставить свои позиции и бежать с поля боя.

30 августа советник Офиса президента Алексей Арестович уточнил, что прорыв силами обороны Украины фронта в Херсонской области случился на нескольких участках.

ВСУ продолжают останавливать объекты снабжения российских оккупантов. Наносятся удары по мостам и переправам. Войска России пытаются восстановить логистику.

31 августа в Сети появилась информация о возможном новом ударе по Антоновскому мосту. Публикуются видео взрывов. Официально сведения пока не комментируют.

Смотрите видео ТСН – на Антоновском мосту прогремело три сильных взрыва

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