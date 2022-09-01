Сидите дома: выезд мужчин за границу под залог неожиданно решили отложить

Граница, выезд за границу / Госпогранслужба Украины

В Украине решили отложить выезд военнообязанным украинцам за пределы страны за залог в 200 тысяч гривен - это правило не заработало, как планировалось с 1 сентября, сообщает нардеп Даниил Гетманцев в Facebook.

С 1 сентября в Украине планировалось разрешить военнообязанным украинцам выезжать из Украины на 7 дней, предварительно внеся залог в 200 тысяч гривен.

Воспользоваться такой услугой должны были бы ФОПы и юридические лица частной формы собственности.

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Однако по словам нардепа Гетманцева, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отложил подписание постановления.

Ранее Главред писал, что уже с 1 сентября мужчины смогут уезжать за границу в командировки ‒ но на срок не длительнее, чем семь дней. Об этом рассказал нардеп от Слуги народа и член комитета Рады по вопросам цифровой трансформации Сергей Штепа в эфире единого телемарафона.

По его словам, для того, чтобы воспользоваться этой услугой, єВідрядження, мужчины должны будут оплатить залог в размере 200 тысяч гривен.

"Эта функция будет работать в тестовом режиме. Как отметил Кабинет Министров, мы хотим отработать услугу и увидеть действительно ли эта функция будет иметь спрос", – отметил он.

Напомним, ранее Кабмин расширил перечень категорий украинцев, которым можно будет пересекать границу во время военного положения – теперь такого право получили моряки. Но - исключительно после согласования с территориальным центром комплектования. Соответствующее решение чиновники приняли 27 августа.

В Украине продлили действие военного положения и сроки мобилизации почти до конца осени - 21 ноября. Соответствующее решение приняла Верховная Рада Украины. Документы внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский. "За" проголосовали 328 народных депутатов.

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