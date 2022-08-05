Можно ли мужчине уехать за границу, если он снят с военного учета: пограничники дали ответ

Если мужчина снят с военного учета, может ли он уехать за границу - украинские пограничники дали официальный ответ на этот важный и актуальный вопрос.
Во время военного положения выезд за границы Украины запрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет ‒ даже если у мужчин стоит в военном билете отметка "снят с военного учета". Об этом сообщают представители Госпогранслужбы.
Вышеуказанная отметка отнюдь не подтверждает полную непригодность к военной службы во время войны. А людям, которые ограничено годны в военное время, во время военного положения нельзя пересекать границу.
Кроме того, пограничники объяснили, что мужчина, жена которого служит в украинской армии, имеет право уехать за границу с детьми, если те не достигли 18-летнего возраста. Для пересечения границы необходимо свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке и справку о службе в ВСУ.
Напомним, ранее, 22 мая, Верховная Рада поддержала законопроект о продлении всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней – до 23 августа.
Решение поддержали 300 народных депутатов. Также в стране еще на 3 месяца продлили военное положение. "За" проголосовали 320 парламентариев.
Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней – она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.
Кроме того, Верховная Рада продлила военное положение, которое продолжается с 05:30 25 мая еще на 3 месяца – до 23 августа.
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