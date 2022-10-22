"Сила зайцев – в их количестве": Жданов оценил, на что способны новые путинские "мобики"

Жданов оценил, на что способны новые путинские "мобики" / https://ua.depositphotos.com/ и УНИАН

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду заявил, что оккупанты, которые были мобилизованы по указам русского диктатора Владимира Путина, чистой воды пушечное мясо ‒ но так и задумано генералами агрессоров.

"Вопросы к качеству мобилизованных действительно есть. Но и в 1941-ом немецкий пулемет MG3, который считается одним из лучших пулеметов времен Второй мировой войны, не выдерживал количества выстрелов, а точнее потерь, которые немцы должны были нанести СССР, чтобы удержать рубежи. Вот же о чем речь! Как говорят, сила зайцев – в их количестве", ‒ сказал специалист.

Мобилизация в России

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории РФ.

Указывалось, что собираются призывать на войну против Украины лиц, которые в запасе или проходили срочную службу в российской армии. Однако в реальности мероприятия больше похожи на общую мобилизацию.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские власти намерены мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их отправят в Украину якобы для "охраны" оккупированных территорий.

Советник главы МВД Вадим Денисенко предположил, что РФ на первом этапе мобилизации сможет набрать не более 40-50 тысяч человек. Российская система не способна подготовить больше бойцов.

Как говорят военные эксперт, Путин намерен при помощи новых солдат стабилизировать линию фронта и остановить продвижение ВСУ.

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