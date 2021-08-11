Синоптик рассказал, когда в Украину придет зима и выпадет первый снег

Зима придет в октябре / 1zoom.ru

В текущем году первые заморозки и снег следует ожидать раньше обычного. Народные прогнозы показали, что существенное похолодание и первые осадки придут в Украину уже во второй половине октября.

Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань, пишет "Обозреватель".

По его словам, в октябре погода в Центре Украины будет разной: пока некоторые районы будут наслаждаться летними температурами, другие будут жить в настоящей зиме.

В частности, днем до 16 октября воздух еще будет прогреваться до +21°С, а вот с 21 числа придет резкое похолодание. В период с 25 по 28 октября температура выйдет на "плато" и достигнет днем -2 °С, а ночью до -5 °С.

Самыми дождливыми по прогнозам синоптика будут шесть дней в течение месяца. Это - 5, 7, 17, 21, 23 и 26 октября. А вот первый снег с дождем прогнозируется на 26 октября. Зимние осадки ожидаются в южных областях.

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