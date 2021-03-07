СМИ узнали о подготовке Вашингтоном "кнута и пряника" для Киева

Американская сторона стремится основательно подойти к первому разговору двух лидеров.
Стали известны детали подготовки телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.
Как пишет ZN.UA со ссылкой на собственные источники, главе украинского государства переживать из-за отсутствия звонка из Вашингтона не стоит.
В материале отмечается, что американская сторона стремится основательно подойти к первому разговору двух лидеров.
"Они готовят комплексную стратегию в отношении Украины. Когда ее можно будет предложить, тогда и состоится разговор. При этом Белый дом якобы даже готов предоставить нашей стране статус основного союзника вне рамок НАТО. Но пока стратегия разрабатывается, все жесткие претензии к Киеву Вашингтон передает через МВФ и послов "большой семерки", - пишет автор материала.
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Подготовка переговоров Зеленского с Байденом:
- Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 февраля заявил, что президент США Джо Байден пока не готов к проведению телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, Байден сейчас занят внутриполитической повесткой в Соединенных Штатах Америки.
- Кулеба уточнил, что несмотря на занятость президента Байдена, переговоры о проведении телефонной дискуссии президентов Украины и США уже идут. Никаких проблем в коммуникации Киева и Вашингтона нет.
- Советник главы ОП Тимофей Милованов объяснил отсутствие телефонных переговоров Зеленского и Байдена технической причиной. Он полагает, что в скором времени внешнеполитическая команда новой администрации США будет сформирована и данный вопрос решится.