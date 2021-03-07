СМИ узнали о подготовке Вашингтоном "кнута и пряника" для Киева

Переговоры лидеров Украины и США откладываются / УНИАН

Стали известны детали подготовки телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.

Как пишет ZN.UA со ссылкой на собственные источники, главе украинского государства переживать из-за отсутствия звонка из Вашингтона не стоит.

В материале отмечается, что американская сторона стремится основательно подойти к первому разговору двух лидеров.

"Они готовят комплексную стратегию в отношении Украины. Когда ее можно будет предложить, тогда и состоится разговор. При этом Белый дом якобы даже готов предоставить нашей стране статус основного союзника вне рамок НАТО. Но пока стратегия разрабатывается, все жесткие претензии к Киеву Вашингтон передает через МВФ и послов "большой семерки", - пишет автор материала.

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Подготовка переговоров Зеленского с Байденом: