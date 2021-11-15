Соль вместо порошка: в Украине массово продают поддельный стиральный порошок

В Госпродпотребслужбе призвали украинцев, ставших жертвами мошенников, сразу обращаться в полицию.
В Украине на одном из сайтов продают стиральный порошок фальсифицированного известного бренда.
В Госпродпотребслужбу обратилась жительница Ровенской области, которая сообщила, что в Интернете у физического лица приобрела стиральный порошок стоимостью 620 гривен.
"При использовании порошка оказалось, что одежда не исправилась, запах свежевыстиранного белья отсутствовал, а сам порошок похож на поваренную соль", — говорится в сообщении.
Как оказалось, маркировка товара оказалась не четкая, размытая, что свидетельствует о фальсификате продукта.
В Госпродпотребслужбе призвали украинцев, ставших жертвами мошенников, сразу обращаться в полицию.
Накануне сообщали, что в Украине обнаружили мясные продукты с сальмонеллой.
Как заявили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, продукты потребовали немедленно изъять из продажи и сообщили, кто производитель опасного продукта.
Напомним, накануне в Госпродпотребслужбе сообщили, что в Харькове также обнаружили мороженое с содержанием ядовитого вещества.
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